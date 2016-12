Corlăţean participă la reuniunea ministerială a Consiliului Europei

Ministrul de Externe, Titus Corlăţean, participă, în perioada 5-6 mai, la Viena, la cea de-a 124-a reuniune ministerială a Consiliului Europei, evoluţiile din Ucraina reprezentând principala temă de discuţii, informează MAE. Reuniunea are loc sub mandatul Austriei, care deţine Preşedinţia în exerciţiu a Comitetului Miniştrilor al organizaţiei. La finalul întâlnirii va avea loc ceremonia transferului Preşedinţiei Comitetului Miniştrilor către Azerbaidjan. Potrivit sursei citate, principala temă a sesiunii o reprezintă evoluţiile din Ucraina, care vor face obiectul "unui schimb extensiv" de opinii între miniştrii participanţi la sesiune. O altă temă importantă de discuţii o reprezintă primul raport al Secretarului General al Consiliului Europei privind "Starea democraţiei, drepturilor omului şi statului de drept în Europa". Agenda sesiunii formale mai cuprinde şi subiecte legate de consolidarea funcţionării eficiente pe termen lung a sistemului Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, cooperarea cu Uniunea Europeană, politica de vecinătate a Consiliului Europei. Totodată, cu ocazia reuniunii ministeriale va fi aniversată împlinirea a 65 de ani de la fondarea Consiliului Europei. Ministerul de Externe precizează că, în marja sesiunii ministeriale, Titus Corlăţean va avea întrevederi cu Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, cu ministrul afacerilor externe din Azerbaidjan, Elmar Mammadyarov, şi cu directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, Yukiya Amano. Comitetul de Miniştri este format din câte un reprezentant al fiecăruia dintre cele 47 de state membre ale CoE. Preşedinţia Comitetului este asigurată, prin rotaţie, pe o durată de şase luni, schimbându-se cu fiecare sesiune potrivit ordinii alfabetului englez a statelor membre. Din anul 2004 sesiunile la nivel ministerial au loc o singură dată pe an.