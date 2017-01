Corlăţean renunţă la funcţia de secretar general al PSD

Senatorul PSD Titus Corlăţean a anunţat, ieri, că a decis să renunţe la funcţia de secretar general al PSD şi l-a informat, inclusiv în scris, în decembrie, pe preşedintele partidului, Mircea Geoană: “Am decis să îmi depun mandatul de secretar general după cinci ani în care am fost în prima linie în partid, ca purtător de cuvînt al partidului, într-o perioadă foarte grea pentru noi, am fost şi vicepreşedinte şi apoi şi secretar general, aproape în toată perioada în care am fost în opoziţie, cînd nu a fost confortabil pentru PSD”. Corlăţean a afirmat că a luat decizia de a renunţa la mandatul de secretar general al partidului după Comitetul Executiv Naţional în care au fost validate propunerile PSD pentru funcţiile ministeriale. El a precizat că doreşte ca, după această perioadă în care a pus, aproape exclusiv, partidul pe primul loc, să se concentreze mai mult asupra familiei, a carierei politice ca preşedinte al Comisiei de politică externă din Senat şi a activităţii în colegiul din Braşov în care a fost ales senator. Potrivit unor surse din PSD, funcţia de secretar general al PSD este vizată de actualul vicepreşedinte Liviu Dragnea. Aceleaşi surse au mai spus că, la alegerile pentru structura de conducere naţională a PSD, care urmează să aibă loc la Congres, Marian Oprişan, liderul PSD Vrancea, Marian Vanghelie, liderul PSD Bucureşti, şi Constantin Nicolescu, liderul PSD Argeş, ar putea candida pentru una dintre cele patru funcţii de vicepreşedinte care sînt sau vor fi vacante. Trei din funcţiile de vicepreşedinte au devenit vacante prin demisiile lui Vasile Dîncu, Ioan Rus şi Mihai Tănăsescu, în cazul a două dintre ele fiind validaţi, cu titlu interimar, Radu Moldovan şi Tiberiu Marc. O a patra funcţie de vicepreşedinte ar putea deveni vacantă prin candidatura lui Dragnea la funcţia de secretar general. Sursele citate au mai arătat că la una dintre funcţiile de vicepreşedinte ar putea candida unul dintre liderii PSD Constanţa, dar şi Titus Corlăţean. Potrivit aceloraşi surse, la Congresul PSD nu este exclus nici ca Miron Mitrea să îl contracandideze pe Mircea Geoană la preşedinţia partidului, fostul coordonator de campanie electorală a PSD manifestîndu-şi această intenţie într-un cadru informal. Liderul social-democraţilor, Mircea Geoană, a anunţat, miercuri seara, că, după declanşarea alegerilor interne la nivelul organizaţiilor judeţene, potrivit prevederilor statutare, PSD va convoca şi un Congres.