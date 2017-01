Cornee umană reconstruită cu celule suşă

O tehnică de reconstrucţie a corneei umane cu ajutorul celulelor suşă a fost pusă la punct de cercetătorii americani, iar descoperirea este utilă pentru cei care şi-au pierdut vederea din cauza arsurilor sau a unor substanţe chimice. Utilizând nişte molecule-cheie, cercetătorii au putut să detecteze celulele din ochi care se ocupă cu regenerarea şi repararea corneei. Cercetătorii au transplantat aceste celule suşă unor şoareci, reuşind să obţină cornee perfect funcţionale.

Celulele suşă limbice sunt cruciale pentru vederea sănătoasă, ajutând la repararea şi regenerarea corneei, proces ce are loc o dată la câteva săptămâni. Fără aceste celule, corneea, membrană transparentă a ochiului prin care pătrund razele luminoase, ar deveni întunecată, vederea fiind astfel afectată, procesul ducând la orbire. Însă aceste celule au fost dificil de identificat, fiind îngropate în matricea unei structuri din sistemul limbic - la punctul de întâlnire dintre cornee şi scleră (albul ochiului). Moleculele-cheie - ABCB5 - folosite de cercetători sunt prezente în mod natural la suprafaţa celulelor suşă limbice. Potrivit autorilor descoperirii, cercetătorii de la Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston Children's Hospital, Brigham and Women's Hospital şi VA Boston Healthcare System, metoda poate ajuta pacienţii care şi-au pierdut vederea din cauza unor arsuri sau a unor substanţe chimice.