Cornelia Goda, o prezenţă constantă la festivalurile naţionale

Cornelia Goda, talentata interpretă din Focşani, în vârstă de 33 de ani, este câştigătoarea locului I la Secţiunea Interpretare din cadrul ediţiei de anul acesta a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia”. Talentul şi calităţile vocale deosebite ale artistei, puse în valoare prin piesele „Mai frumoasă”, din repertoriul Laurei Stoica şi „Tu n-ai avut curaj”, compusă de Şerban Georgescu, i-au conferit cântăreţei aprecierea publicului, dar şi a juriului, prin onoranta distincţie obţinută.

Cornelia Goda este o prezenţă constantă în cadrul competiţiilor muzicale naţionale din care, nu de puţine ori, a ieşit învingătoare: trofeul Festivalului „Cântecul oraşului” de la Râmnicu Sărat, trofeul Festivalului „Floare de Colţ” de la Focşani, locul al II-lea la Festivalul „Florentin Delmar” de la Focşani, premiul Doru Căplescu, Premiul de popularitate şi locul I la Festivalul Amara. Performanţa de pe scena „Mamaia” 2011 a venit după o pauză de 10 ani în care nu a mai luat parte la concursuri naţionale şi după 16 ani de la prima experienţă a acesteia în cadrul manifestării de la malul mării când, din păcate, nu a obţinut niciun premiu.

Cornelia Goda a vorbit, într-un interviu acordat ziarului Telegraf, despre emoţia unei competiţii muzicale şi despre activitatea sa.

Reporter (Rep): Cum v-aţi simţit pe scena Festivalului Mamaia?

Cornelia Goda (C.G.): Foarte bine! M-am simţit extraordinar, mai bine ca oricând.

Rep: Ce puteţi spune despre cariera dvs. de până acum?

C.G.: Am participat la foarte multe festivaluri, cam peste tot. Apoi, am avut o pauză de 10 ani, în care n-am participat la nicio competiţie. Anul acesta, m-am decis să vin la „Mamaia”. Am venit, am luat locul I şi sunt foarte fericită.

Rep: Ce alte proiecte aţi mai dezvoltat pe parcurs?

C.G.: Am o trupă cu care cânt, în Focşani, la diverse evenimente. Numele formaţiei este Clasic Band.

Rep: Câţi ani aveaţi când aţi câştigat la Festivalul Amara?

C.G.: Eram în vârstă de 13 ani.

Rep: A fost primul festival la care aţi participat?

C.G.: Nu, la primul festival am participat la nouă ani, la Focşani, când am luat trofeul. Atunci, preşedintele juriului a fost Horia Moculescu.

Rep: Care sunt artiştii care v-au infuenţat cel mai mult în muzică?

C.G.: Printre mulţi alţii, aş putea să le menţionez pe Elena Cârstea, Laura Stoica şi Monica Anghel. De pe plan internaţional, mi-a plăcut Whitney Houston, dar şi-a pierdut vocea, din păcate.