Corneliu Dobriţoiu, suspendat din partid, în urma condamnării

Vicepreşedintele PNL Theodor Atanasiu a declarat, astăzi, la Senat, că fostul ministru al Apărării Corneliu Dobriţoiu este suspendat din partid în urma condamnării la un an de închisoare cu suspendare. Întrebat ce face PNL cu Dobriţoiu, vicepreşedintele partidului Theodor Atanasiu a declarat: "O să facem exact ce prevede statutul PNL, toţi cei care au o condamnare definitivă pierd calitatea de membru". La observaţia jurnaliştilor că nu este o condamnare definitivă, Atanasiu a precizat că, "dacă este primă instanţă, este doar suspendat". Întrebat cum se aplică statutul dacă nu este încă în vigoare, vicepreşedintele PNL a spus că "statutul este în vigoare din momentul în care se hotărăsc membrii partidului nu după ce e validat de Tribunalul Bucureşti". Fostul ministru al Apărării Corneliu Dobriţoiu a fost condamnat, luni, de ICCJ, la un an de închisoare cu suspendare, în dosarul "Case pentru generali". Corneliu Dobriţoiu a primit o pedeapsă de un an de închisoare pentru participaţie improprie la abuz în serviciu şi două luni pentru participaţie improprie la fals intelectual. Pedepsele au fost contopite, iar fostul ministru al Apărării a fost condamnat, în final, la un an de închisoare. Instanţa a dispus suspendarea pedepsei pe o perioadă de încercare de trei ani. Fostul ministru al Apărării Corneliu Dobriţoiu şi alţi zece generali şi colonei, persoane care au deţinut funcţii de conducere în MApN la data faptelor, au fost trimişi în judecată de DNA, în septembrie 2013, pentru cumpărarea unor locuinţe de serviciu, la un preţ subvenţionat, în baza unor declaraţii false. "Concret, inculpaţii au depus la dosarul de cumpărare acte false şi astfel, i-au determinat membrii comisiei de vânzare şi ai comisiei de auditare în vederea vânzării, să-şi încalce atribuţiile de serviciu şi să întocmească documente oficiale false, pe baza cărora, prevalându-se de prevederile Legii 562/2004, şi-au cumpărat locuinţele de serviciu în regim subvenţionat, în condiţiile în care deţineau sau deţinuseră, una, doua sau chiar trei alte locuinţe proprietate personală", potrivit rechizitoriului procurorilor. Potrivit legii, cadrele militare sau fostele cadre militare care deţineau, la data apariţiei actului normativ, locuinţe de serviciu aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, le puteau cumpăra, în regim subvenţionat, însă cu anumite condiţii, între care: titularul contractului de închiriere să deţină această calitate de chiriaş în baza unui contract de închiriere valabil încheiat, titularul cererii de cumpărare să nu deţină sau să nu fi deţinut locuinţe proprietate pe teritoriul României şi să nu mai fi cumpărat din fondul de stat o altă locuinţă, în regim subvenţionat. Prejudiciul stabilit în acest dosar este de 1.207.670 de lei, din care 1.095.682,56 lei reprezintă prejudiciul suferit de Ministerul Apărării Naţionale ca urmare a vânzării la un preţ diminuat faţă de valoarea de inventar, a fiecărei locuinţe şi 111.988 de lei este contravaloarea chiriei plătită de MApN unei părţi vătămate, începând din luna ianuarie 2005 până la zi, mai spuneau procurorii.