Corneliu Porumboiu - la Santa Monica şi New York în februarie

După ce va fi prezent la gala de decernare a premiilor Independent Spirit, ce are loc la Santa Monica pe 24 februarie, regizorul Corneliu Porumboiu se va întîlni cu publicul new-yorkez la Institutul Cultural Român (ICR) din metropola americană. Porumboiu este nominalizat la premiile Indie Spirit la categoria cel mai bun film străin, cu lungmetrajul lui de debut, "A fost sau n-a fost?".

Trei zile după ceremonia de decernare a acestor premii, din California, regizorul va fi la New York pentru evenimentul "Meet the Man Behind the Camera: Film Director Corneliu Porumboiu", ce va include o prezentare a scurtmetrajului "Visul lui Liviu" (2004). Institutul Cultural Român din New York a decis să organizeze această întîlnire cu cineastul înainte ca producţia independentă "A fost sau n-a fost?" să fie proiectată la Tribeca Film Festival în primăvară şi să aibă premiera în cinematografele americane în iunie.

Corneliu Porumboiu, în vîrstă de 31 de ani, a realizat scurtmetrajele "Pe aripile vinului", "Visul lui Liviu" (inclus în secţiunea Forum a Berlinalei anul trecut, alături de "Tertium non datur" de Lucian Pintilie) şi "Călătorie la oraş". Primul lui lungmetraj a cîştigat Camera d'Or şi premiul Label Europa Cinemas la Cannes 2006, urmate de o mulţime de premii, selecţii şi nominalizări. La premiile americane Indie Spirit, ce recompensează filmele cu buget redus, pe baza unor criterii precum subiectul interesant, originalitatea viziunii şi economia de mijloace, "A fost sau n-a fost?", este nominalizat la categoria cel mai bun film străin alături de "The Blossoming of Maximo Oliveros" (Filipine) - regia Auraeus Solito, "Chronicle of an Escape" (Argentina) - regia Israel Adrian Caetano, "Days of Glory" (Franţa/Maroc/Algeria/Belgia) - regia Rachid Bouchareb şi "The Lives of Others" (Germania) - regia Florian Henckel von Donnersmarck.