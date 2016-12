Corneliu Porumboiu, aplaudat la scenă deschisă, la Cannes

Al doilea lungmetraj semnat de Corneliu Porumboiu a avut vizionarea de presă, vineri, la Festivalul de Film de la Cannes, în secţiunea Un Certain Regard şi a fost primit cu entuziasm de public. Prima proiecţie a filmului selectat în secţiunea Un Certain Regard a avut loc într-o sală arhiplină. Povestea unui poliţist aflat în miezul unei probleme morale şi care nu mai crede în legea pe care trebuie s-o aplice a fost întîmpinată cu multă căldură. Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, care a chemat echipa pe scenă înaintea proiecţiei, a vorbit despre „o generaţie spontană în cinematografia română”. Au urcat pe scena Sălii Debussy regizorul Corneliu Porumboiu, producătoarea Marcela Ursu şi interpreţii Irina Săulescu, Vlad Ivanov şi Ioan Stoica. Dragoş Bucur, protagonistul filmului, nu a putut fi prezent pentru că filmează cu regizorul Peter Weir în Maroc. „Sper că filmul va vorbi de la sine”, a afirmat Corneliu Porumboiu publicului, care l-a primit cu ovaţii. Audienţa chiar a avut o reacţie foarte bună, rîzînd la replicile la care trebuia şi începînd să aplaude imediat ce a început genericul de final. „Acum sînt un pic mai relaxat”, a declarat Corneliu Porumboiu, după proiecţie cînd echipa filmului şi alţi români prezenţi la festival s-au strîns să ciocnească un pahar la standul românesc de la Marché du Film. „La prima vizionare, se termină meseria mea. Nu ştiu dacă acest film va fi dificil pentru public. Sînt convins că există spectatori mai inteligenţi decît mine. De fapt, atunci cînd fac un film, nu mă gîndesc deloc la public. Mai întîi îmi doresc ca personajele să fie credibile.Pe urmă vine publicul”, a spus cineastul. Corneliu Porumboiu a scris scenariul avîndu-l pe Dragoş Bucur în minte şi că felul în care personajul merge i-a venit din munca de documentare. În ceea ce priveşte pilonul de bază al filmului, sensul cuvintelor, regizorul consideră că „Poliţist, adjectiv” este „un film despre sens, despre cuvinte”. Însă, admite regizorul-scenarist, ideea filmului care-şi desface treptat nivelurile de lectură i-a venit de-abia la a doua, a treia variantă de scenariu.

Vlad Ivanov interpretează rolul comandantului secţiei de poliţie. Sosit la Cannes pentru a reprezenta şi „Amintiri din Epoca de Aur”, ce va fi prezentat pe 21 mai, actorul a declarat că personajul comandantului cinic, agăţat de sensul cuvintelor, i-a fost simpatic pentru inteligenţa lui. „Mi-am dat seama din scriitura scenariului că urma să fie vorba de un film elaborat. Grija cu Corneliu a fost să găsim ritmul secvenţei în care apar. De pildă, eu nu am dorit ca personajul meu să se mişte. Mi s-a părut mai în spiritul filmului să rămînă aşezat la birou”, a povestit acesta. Ioan Stoica, actor la Teatrul din Tîrgu Jiu, este nu doar debutant într-un film de Cannes, dar şi debutant în film. A mai făcut figuraţie în filmul „Cortul”. „Este prima oară şi cînd văd filmul şi cînd sînt la Cannes. Nici nu ştiu ce mi se întîmplă, dar aş vrea să nu se mai termine”, a declarat acesta, adăugînd că regizorul i-a explicat rolul într-un mod foarte sec: „Mi-a spus că joc un poliţist în prag de pensie, pe care îl doare în bascheţi de poliţia română”. Interpreta rolului soţiei poliţistului jucat de Dragoş Bucur, care e profesoară de română, Irina Săulescu s-a documentat asistînd la ore de limba română. „Corneliu mi-a mai dat să văd un film de Eric Rohmer şi mi-a spus că joc rolul unei femei proaspăt măritate. Dar cel mai mult m-a ajutat oraşul şi faptul că am stat în Vaslui şi în perioada repetiţiilor, timp de o săptămînă”.

„Poliţist, adjectiv” a determinat revista „Variety” să încalce codul nescris al meseriei. Criticul Jay Weissberg, invitat luna trecută la colocviul despre filmul românesc organizat de Asociaţia Cineaştilor, impresionat de filmul lui Corneliu Porumboiu, pe care l-a văzut în timpul unor proiecţii speciale organizate pentru criticii străini, a publicat o cronică ultra-elogioasă a peliculei, deşi regulile nescrise cer ca o cronică a unui film să fie publicată după vizionarea de presă.