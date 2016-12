„Cornul şi Laptele”, lăsate fără finanţare

Peste 70.000 de elevi din judeţul Constanţa riscă să nu mai primescă de mâine cornul şi laptele, pentru că Guvernul Boc 2 nu a alocat fondurile necesare pentru acest program. Programul „Cornul şi Laptele” a fost lansat în guvernarea Năstase, fiind unul dintre programele de succes implementate în România. Directorul societăţii care a câştigat licitaţia la nivel judeţean - SC Dobre şi Fiii SRL - , Mircea Dobre, a declarat că pentru anul şcolar 2009-2010 nu a primit nici un ban în vederea derulăruii programului guvernamental. „Consiliul Judeţean (CJC), care a organizat licitaţia pentru acest program guvernamental, nu a putut face decontarea cheltuielilor făcute de noi până în prezent. Am depus mai multe sesizări la Prefectură, dar nu am primit nici un răspuns”, a declarat Mircea Dobre. El a afirmat că, în aceste condiţii, începând de miercuri, va fi imposibil să mai onoreze contractul şi să furnizeze copiilor din judeţ cornul şi laptele. „Furnizorii m-au înştiinţat prin mai multe notificări că vor întrerupe livrarea laptelui şi mă vor acţiona în instanţă pentru plata datoriilor cu tot cu penalităţi, dorind chiar să îmi ceară falimentul. Nu cred că societatea la care sunt director are vreo vină pentru faptul că Ministerul de Finanţe nu doreşte să mai finanţeze acest program”, a mai spus Dobre. Situaţia este critică la nivelul judeţului, dar mai grav este faptul că instituţiile care ar trebui să se îngrijoreze de eşecul acestui program nu ştiu nimic în acest sens. Contactat de reporterii „Telegraf”, prefectul Claudiu Palaz a declarat iniţial că nu cunoaşte amănunte despre această problemă, deşi fusese înştiinţat de directorul de la SC Dobre şi Fiii, pentu ca apoi să-şi închidă imediat telefonul. La rândul său, Inspectorul Şcolar General Elena Buhaev, la fel de informată ca şi prefectul, a declarat că toate facturile au fost plătite, fără a şti că inspectoratul nu plăteşte nimic în această situaţie, ci doar pune la dispoziţia firmei distribuitoare lista efectivelor de elevi. Vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir, a declarat că nefinanţarea acestui program este o practică a Guvernului-fantomă de la Bucureşti care strică tot ceea ce merge bine în România. „Aşa a înţeles Guvernul Boc, ca orice program care nu este iniţiativa PD-L să nu mai continue în România. Din păcate, au de suferit copiii din toată ţara pentru că, trebuie să recunoaştem, programul „Cornul şi laptele” a fost unul de mare succes. Ministerul de Finanţe era obligat să asigure banii în trezorerii pentru programul „Cornul şi Laptele”, în cuantumul stabilit în bugetul pe anul trecut. Profitând şi de campania electorală, au lăsat baltă acest program, urmând ca autorităţile locale să se descurce singure dacă vor să continue acest program. Din nefericire, acesta este un program guvernamental şi este vina exclusivă a Guvernului pentru această situaţie”, a declarat Dragomir. În condiţiile în care Guvernul nu mai alocă fondurile necesare desfăşurării programului, deşi au fost cuprinse în bugetul pe acest an, copiii din Constanţa nu vor mai beneficia, cel mai probabil de miercuri, de corn şi lapte.