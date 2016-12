Corporatiștii africani câștigă dublu decât românii

Un angajat dintr-o corporaţie din România câştigă, în medie, de patru ori mai puţin decât un angajat din aceeaşi companie care are filială în alt stat din Europa, potrivit datelor unui studiu al Consulteam, efectuat în 200 de companii - „O analiză comparativă arată că un angajat dintr-o corporaţie din România câştigă, în medie, 15.000 dolari pe an în România. Este o valoare brută, care include bonusurile şi restul beneficiilor. În Europa, în aceleaşi companii, media veniturilor este de 61.000 dolari pe an, în Asia - 48.000 dolari, în Africa - 30.000 dolari, în America Latină - 55.000 dolari, în America de Nord - 94.000 dolari, iar în Orientul Mijlociu - 65.000 dolari brut“. Datele Consulteam mai arată că, în România, bonusul reprezintă 8% din venitul anual al unui angajat, ceea ce echivalează cu valoarea unui salariu lunar.