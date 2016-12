Corpul neînsufleţit al ostaticului sud-african ucis în Yemen a fost repatriat

Corpul neînsufleţit al lui Pierre Korkie, un profesor sud-african care a fost ţinut ostatic în Yemen de Al-Qaida şi care a fost ucis într-o operaţiune eşuată a armatei americane, a fost repatriat astăzi, a anunţat asociaţia de caritate Gift of the Givers, relatează AFP. "A sosit înainte de ora (locală) 7.00 (7.00, ora României) la baza aeriană Waterkloof", în apropiere de Pretoria, capitala sud-africană, a anunţat Imtiaz Sooliman, preşedintele asociaţiei, care se află în contact cu văduva lui Korkie, a cărui eliberare a negociat-o. Uciderea lui Korkie, sâmbătă, a şocat Africa de Sud, în contextul în care negocieri erau pe cale să fie finalizate şi să fie eliberat duminică, potrivit acestei organizaţii nonguvernamentale (ONG). Suma de 200.000 de dolari a fost colectată de la rude, pentru a fi plătită unor beduini care au servit ca intermediari în aceste negocieri, potrivit Gift of the Givers. Cadavrul sud-africanului, un fost profesor de sport şi biologie la un liceu din Bloemfontein (centru), urmează să fie autopsiat înainte să fie predat familiei. Guvernul sud-african, care urma să susţină o conferinţă de presă la sediul Ministerului de Externe, a amintit că "şi-a asumat numeroase iniţiative" în vederea obţinerii eliberării lui Korkie, dar că a refuzat să plătească o recompensă. Văduva ostaticului, Yolande Korkie, capturată împreună cu soţul ei pe 27 mai 2013 la Taiz, dar eliberată în ianuare, urmează să suţină, de asemenea, o conferinţă de presă, la sediul Gift of the Givers, la Johannesburg. Familia Korkie, care practică un creştinism misionar, a ales "să ierte".