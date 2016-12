Cortina a căzut peste a 24-a ediție a Trofeului “Telegraf”

Trofeul “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, a consemnat în acest an, la a 24-a ediție, două premiere: desfășurarea, în paralel, a două turnee și o nouă câștigătoare a marelui trofeu. În turneul principal, rezervat jucătorilor cu vârsta peste 35 de ani, au participat 30 de formații, iar la „ultra old-boys”, turneu rezervat jucătorilor cu vârsta peste 45 de ani, 10 echipe s-au aliniat la startul competiției. După disputarea celor 100 de partide ale ediției din acest an, au fost stabilite ierarhiile finale la Trofeul “Telegraf” - TURNEUL PRINCIPAL: 1. AS PERFORMER CONSTANȚA, 2. Municipal-CFR Constanța, 3. Săgeata Stejaru, 4. Macedonia Ovidiu. Golgheter: Florin Anghel (Săgeata Stejaru) - 11 goluri; TURNEUL „ULTRA OLD-BOYS”: 1. CFR-MUNICIPAL CONSTANȚA, 2. FC Tomis 2012 Constanța, 3. Spada Constanța, 4. Perla Murfatlar. Golgheter: Gheorghe Blacioti (FC Tomis 2012 Constanța) - 11 goluri. Iar acum, pentru toate echipele participante a început pregătirea pentru ediția a 25-a a turneului.

O FINALĂ SPECTACULOASĂ

Finala mare a ediției din acest an a fost una extrem de interesantă, iar duelul dintre AS Performer Constanța și Municipal-CFR Constanța a demonstrat faptul că uneori, în fotbal, este mult mai atractiv un meci fără goluri înscrise, dar în care ocaziile de a marca nu lipsesc, iar jucătorii sunt preocupați să ofere un spectacol pe măsură spectatorilor din tribune. Acest lucru a fost apreciat de fanii Trofeului “Telegraf”, prezenți în număr mare la Sala Sporturilor, sâmbătă, în ziua finalelor turneului principal, iar loviturile de departajare, care au stabilit învingătoarea, au avut dramatismul specific oricărui meci de fotbal. AS Performer s-a impus la loviturile de departajare, cu scorul de 4-3 (au marcat de la 7 metri: Raj Cărăuleanu, Ionuț Florea, Dorel Zaharia și Adrian Tănase / Costel Petre, Decebal Curumi și Mihai Guliu; au ratat: Gabi Dobre / Mihai Stere și Sefa Herchin), fiind pentru a doua oară în istoria turneului când în marea finală nu s-a marcat în timpul regulamentar de joc și nici în prelungiri. În 2007, Voința a obținut trofeul, după 3-2, la loviturile de departajare, în finala cu Municipal. De remarcat și faptul că în poarta echipelor învingătoare la loviturile de departajare s-a aflat Laurențiu Gheorghe, care a mai cucerit trofeul cu formațiile Municipal (în 2008) și Club 29 (în 2013). Alte două câștigătoare ale Trofeului “Telegraf” au fost stabilite după executarea loviturilor de departajare. Săgeata Stejaru a trecut de Alpha, în finala ediției a 15-a, din 2006, iar Portul a fost prima deținătoare a trofeului, în 1992, după finala cu Știința.

AS Performer Constanța a devenit a 13-a echipă care își trece numele pe lista învingătoarelor la Trofeul “Telegraf”: Portul Constanţa (1992 și 1993), FC Farul Constanţa (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 și 2001), Talpac Constanţa (2000), APC & CZC Constanţa (2002 și 2003), Ştiinţa Constanţa (2004), Săgeata Stejaru (2005, 2006, 2009 și 2014), Voinţa Constanţa (2007), Municipal Constanţa (2008), Olimpic-Ştiinţa Constanţa (2010), Alpha-Ştiinţa Constanţa (2011), Arca ANR Constanţa (2012) și Club 29 Constanţa (2013).

În finala mică a ediției din acest an, Săgeata Stejaru, de patru ori câștigătoare a trofeului, a învins cu 4-2, după prelungiri, pe Macedonia Ovidiu, revelația din acest an, o echipă mică, dar cu suflet mare.

Turneul a fost organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.