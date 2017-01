Corul “Cantilena“ din Constanţa, cîştigător la Festivalul Internaţional “Robert Schumann“

Corul "Cantilena" al Colegiului Naţional de Arte “Regina Maria“ din Constanţa, sub bagheta renumitului dirijor prof. dr. Horaţiu Alexandrescu, a participat, în perioada 11 - 15 octombrie, la prestigiosul Festival Internaţional “Robert Scumann“ de la Zwickau din Germania. Aflat la cea de-a cincea ediţie, evenimentul se desfăşoară la fiecare patru ani, în oraşul natal al celebrului compozitor Robert Schumann şi este unul dintre cele mai importante concursuri de gen din lume. Festivalul are loc sub egida Fundaţiei Culturale Musica Mundi, sub auspiciile Guvernului german şi ale Guvernului landului Saxonia. Anul acesta, în competiţie au intrat, la diferitele secţiuni ale festivalului, aprox. 70 de ansambluri corale de pe întreg mapamondul.

Cei 34 de membri ai corului constănţean “Cantilena“ au intrat în concurs pe data 13 octombrie, la Categoria Tineret, în cadrul căreia au interpretat patru lucrări corale din creaţia românească şi universală. Emoţionat, Ioan Caruţiu, component al ansamblului coral, a declarat, ieri, că participarea constănţenilor la Festivalul Internaţional “Robert Schumann“ din Germania a fost un adevărat succes, artiştii reuşind să se claseze pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria la care au participat. Astfel, corul “Cantilena“ va reveni acasă, mîine seară, cu medalia de argint a festivalului, în condiţiile în care juriul a decis ca, anul acesta, la Categoria Tineret, să nu fie acordat aurul. “Ni s-a reproşat faptul că nu avem costume şi de aceea nu putem să luăm aurul meritat. Am fost depunctaţi la criteriul prezenţă scenică din această cauză“, a precizat dirijorul corului, prof. dr. Horaţiu Alexandrescu. Chiar şi aşa, însă, corul constănţean a obţinut cel mai mare punctaj la categoria sa, devansînd formaţii extrem de puternice, precum corul Institutului Politehnic din Moscova şi corul Institutului de Muzică şi Educaţie din Leningrad, formaţii din Polonia şi Germania. La festivitatea de premiere au fost în sală primarul oraşului Zwickau, oficialităţi din ţările vecine, precum ministrul Culturii din Federaţia Rusă, reprezentanţi ai guvernelor ţărilor participante. “Venim acasă cu o diplomă de argint şi cu satisfacţia de a fi cîştigat categoria de concurs la care am participat. A fost un concurs extrem de puternic, sala a fost arhiplină şi aplauzele au răsplătit munca elevilor Colegiului Naţional de Arte . În ceea ce priveşte această deplasare în Germania, doresc să mulţumesc pentru sprijinul financiar primit din partea Consiliului Judeţean Constanţa, pentru ajutorul personal oferit de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. De asemenea, doresc să mulţumesc pentru sprijin şi Clubului Rotary, cît şi părinţilor şi conducerii liceului“, a precizat prof. dr. Horaţiu Alexandrescu.

Din România au mai fost prezente, la Categoria Coruri de Copii, o formaţie din Cluj-Napoca şi un grup coral din Orăştie. Ansamblul coral al Colegiului Naţional de Arte “Regina Maria“ din Constanţa mai are în palmares şi alte premii: medalia de aur la un concurs din Bulgaria, medalia de argint la Budapesta, premiul I la Olimpiada Internaţională din Germania.