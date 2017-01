Corul de copii Armonia lansează CD-ul „Lioară, lioară”

08:55:08 / 11 Aprilie 2014

ARMONIA OVIDIU

Va invitam DUMINICA la OVIDIU pentru a asculta vocile de ingeri ale acestor copii din corul ARMOINA si doresc la multumesc in primul rand copiilor, parintilor si intregii echipe a CENTRULUI CULTURAL OVIDIU in special domnului Primar GEORGE SCUPRA al orasului OVIDIU care sustine neconditionat orice activitate culturala pentru copiii orasului Ovidiu. Un OM inainte de a fi PRIMAR, un suflet sensibil la asemenea proiecte care sunt convins ca va ramane mereu in inimile acestor copii care nu ar fi avut niciodata posibilitatea sa ajunga la SANREMO in ITALIA la festivalul GLOBAL EDUCATION FESTIVAL daca nu ar fi avut sprijinul domnului primar GEORGE SCUPRA si al PRIMARIEI OVIDIU, Toata stima pentru oamenii din Ovidiu si echipa CENTRULUI CULTURAL OVIDIU, multumiri speciale si domnului director STAN ROMEO