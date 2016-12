Corupţia din Educaţie începe de la grădiniţă

22:31:50 / 17 Ianuarie 2014

si la majoritatea scolilor

bani pentru perdele si mai tot ce trebuie intr-o clasa de scoala......am inteles ca educatia in Romania e gratuita. bani pentru femeie de serviciu cu toate ca scoala are angajate femei de serviciu. bani pentru o sala de sport aditionala ..... nu cred ca e cazul ca parinti sa sponsorizeze acest proiect........ nu stiu exact dar cred ca ar trebui controlate toate scolile si in special directori de scoli ,mai ales cei care sunt de foarte mult timp in functie....... sau ar trebui poate mutati profesori la alte scoli la o anumita perioada ...... la 4 ani odata......oricum tebuie neaparat facut ceva in aceasta problema !!!