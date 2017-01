Corupţia din România îndepărtează investitorii imobiliari

Investitorii imobiliari stăini din România se plîng de fenomenul corupţiei în ţara noastră, care nu se diminuează, din contră “autorităţile locale tolerează sau ignoră acest fapt. La doar un an de la integrarea României în UE, aşteptările investitorilor au fost înşelate, ratele de profit promise nefiind obţinute, deoarece cadrul economic s-a dovedit a fi cu mult mai instabil şi mai precar decît s-a anunţat”, relevă concluziile celui mai recent raport realizat de Global Property Guide pentru România. Corupţia, legislaţia fiscală instabilă şi nivelul ridicat al taxelor si impozitelor au determinat o şubrezire a mediului de afaceri în ultimul an, arată un sondaj efectuat de către Forumul Economic Mondial (FEM) şi printre manageri ai companiilor româneşti. Pentru înrăutăţirea climatului de business, managerii români dau vina pe corupţie (15%), legislaţia din domeniul fiscal (14%), nivelul ridicat al taxelor şi impozitelor (14%), precum şi pe accesul dificil la finanţare (12%). După ce vreme de 5 ani consecutiv piaţa rezidenţială din România a crescut anual cu circa 50%, analiştii imobiliari spun că boomul rezidenţial a ajuns la final. Cauza: preţurile locuinţelor au început să scadă cu cel puţin 10% de la începutul lui 2008. Cererea pentru proprietăţile româneşti a fost extrem de ridicată înainte şi imediat după aderare. La doar un an, investitorii sînt dezamăgiţi, potrivit Global Property Guide, ratele de profit promise nefiind obţinute nici pe departe. Acelaşi consultant internaţional spune că nivelul preţurilor din ţara noastră a fost generat de acţiunile cumpărtorilor străini, atraşi de marketingul făcut în tandem cu Bulgaria în rîndul imobiliarilor din Marea Britanie şi din restul lumii. În intervalul 2005-2007, costurile la apartamentele vechi au urcat cu 160%. Există însă zone în care ratele de apreciere au fost cu mult mai mari. Cu toate că estimările făcute imediat după integrarea în UE erau unele extrem de pozitive, evoluţia ulterioară de scădere a preţurilor la rezidenţuiale a arătăt că practica nu se aseamănă cu teoria. Situaţia nu este tocmai roz nici pentru investitorii care au contractat credite în euro încurajaţi fiind de denominarea leului. Modificarea la intervale scurte de timp a ratelor dobînzii şi deprecierea monedei naţionale a făcut ca împrumuturile să devină tot mai scumpe. Deşi nu există restricţii privind cumpărarea de locuinţe de către cetăţenii străini, deţinerea de proprietăţi este diferită în România. Pentru companii şi rezidenţi situaţia este clară şi relativ simplă, putînd achiziţiona pămînturi fără mari probleme. În schimb pentru cetăţenii din regiunea non-euro piaţa se va deschide de abia în 2012.