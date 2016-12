Corupţia şi Băsescu, piedici în calea intrării în Schengen

Un sondaj de opinie realizat de Institutul CCSB şi Centrul de Cercetare în Comunicare din Cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politică şi Administrative relevă faptul că cea mai mare parte a românilor cred că România merită să intre în Schengen, dar nu reuşeşte s-o facă din cauza corupţiei şi a preşedintelui Traian Băsescu. În fapt, sondajul arată că cele mai importante cauze pentru care ţara noastră s-ar putea să nu fie primită în spaţiul liberei circulaţii sunt considerate de către români, în ordine: corupţia - 42%, situaţia politică din România - 12%, situaţia romilor - 11% şi problemele din justiţie - 10% (celelalte variante de răspuns obţinând scoruri sub 10%). Într-o ierarhie a responsabilităţii pentru eventuala neintrare a noastră în spaţiul Schengen, participanţii la sondaj au plasat pe primele trei locuri preşedintele ţării - 27%, clasa politică în ansamblu - 16% şi Guvernul - 12%. O mare parte a românilor, adică 80%, consideră că vina pentru eventuala neacceptare în spaţiul Schengen aparţine mai degrabă României, în timp ce doar 14% consideră că vina aparţine mai degrabă Uniunii Europene (restul nu se pronunţă). Cu toate astea, românii, în proporţie de 53%, cred că nu vom intra în martie în Schengen, deşi 60% sunt de părere că am merita.