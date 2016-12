Corupţie la nivel înalt în SUA

Procurorii federali din SUA au pus sub acuzare, joi, nouă persoane, inclusiv doi foşti consilieri ai guvernatorului statului New York, Andrew Como, pentru acte de corupţie în acordarea unor contracte publice şi alte activităţi ilegale. Printre persoanele inculpate pentru acte de corupţie se numără Joseph Percoco şi Todd R. Howe, foşti consilieri ai guvernatorului statului New York, Andrew Como. De asemenea, a fost pus sub acuzare Alain Kaloyeros, directorul Institutului politehnic SUNY, informează cotidianul „The New York Times“. "Acuzaţiile se referă la scheme infracţionale care includ luări de mită, alte acte de corupţie şi fraude la acordarea unor contracte publice în valoare de sute de milioane de dolari", se arată în rechizitoriul procurorilor federali. Joseph Percoco este acuzat că a solicitat şi a primit mită în valoare de 315.000 de dolari în perioada 2012-2016 din partea companiei energetice Competitive Power Ventures, interesată de contracte în Hudson Valley, şi de la grupul COR Development, care are activităţi în zona Syracuse.