Corveta \"Contraamiral Eustaţiu Sebastian\" a părăsit, ieri, dana militară a portului Mangalia pentru a participa în perioada 04 - 26 august la prima etapă a celei de-a opta activări a Grupului de Cooperare Navală în Marea Neagră, mai larg mediatizat sub titulatura de Blackseafor(BSF). Gruparea navală reuneşte nave şi echipaje sub pavilioanele tuturor celor şase state riverane Mării Negre. Această forţă care reprezintă cooperarea tuturor marinelor militare amintite acţionează sub un comandament propriu, \"la chemare\", şi este activată de două ori pe an pentru a desfăşura exerciţii navale care vizează atît antrenarea în comun a echipajelor participante dar, mai ales, are şi un rol de socializare între forţele navale ale naţiunilor unite prin Pontul Euxin. Comanda Grupării este asigurată, în conformitate cu protocolul de înfiinţare, succesiv, în ordine alfabetică, de cele şase state riverane Mării Negre care participă la misiune: Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Ucraina şi Turcia. Ucraina va prelua pentru următoarele 12 luni comanda BSF în cadrul unui ceremonial ce se va desfăşura în pitorescul port Sevastopol, înaintea primei faze a activării ce se va desfăşura pe mare. Corveta \"Contraamiral Eustaţiu Sebastian\" este comandată de căpitan-comandorul Constantin Jianu şi are la bord pentru această misiune un echipaj alcătuit din 102 militari. La activarea curentă a BSF vor participa fregata Oruc Reis (Turcia), nava de comandament şi război electronic Slavutich (Ucraina), corveta Smeli (Bulgaria) şi nava de desant Azov (Federaţia Rusă). Acţiunile pe mare vor viza, potrivit unor scenarii fictive, căutarea şi salvarea pe mare, apărarea comună împotriva atacurilor aeriene şi ale navelor de suprafaţă, verificări ale unor nave suspecte, supravegherea, recunoaşterea şi raportarea traficului maritim, interogarea navelor comerciale în vederea identificării acestora, precum şi misiuni de interdicţie maritimă. Programul acestei prime etape a activării va cuprinde vizite în porturile: Sevastopol (Ucraina), Batumi (Georgia), Novorosissk (Federaţia Rusă), unde se vor face cunoscute publicului obiectivele BLACKSEAFOR. Astfel, pe timpul staţionării în porturile menţionate, se vor desfăşura activităţi demonstrative, întîlniri cu oficialităţi militare şi civile, conferinţe de presă, activităţi sociale şi vizite la bordul navelor.