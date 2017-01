Coşciugul lui Saddam Hussein, mutat de teama milițiilor şiite

În urmă cu opt luni, coşciugul liderului irakian Saddam Hussein, care se găsea într-un cavou al familiei sale din Auja, satul său natal aflat la 150 km nord de Bagdad, a fost transferat de teamă că va fi profanat de miliţiile şiite, transmite agenţia Reuters. Măsura a fost justificată de partizanii fostului conducător irakian prin tensiunea dintre musulmanii sunniţi şi cei şiiţi, care nu a încetat să crească în ultimele luni. Un lider al tribului Albu Nasser şi un responsabil al forţelor de poliţie au declarat agenţiei citate că un miliţian şiit a intrat în cavou şi a rupt fotografiile fostului preşedinte irakian, după care le-a dat foc. După spânzurarea sa, la 31 decembrie 2006, corpul lui Saddam Hussein a fost înhumat la Auja, satul lui natal aflat la 150 km nord de Bagdad. Acum el a fost déjà mutat. "Am transferat corpul într-un loc mai sigur în urmă cu opt luni. Ne temem să nu i se întâmple ceva. Temerile noastre s-au dovedit întemeiate", a spus acel lider tribal. "Patru inşi am fost cei care am îndeplinit această misiune. Nu am putut muta şi corpurile fiilor lui Saddam, Udai şi Qassai. Ne-a fost teamă că mormântul lui va fi profanat", a continuat el. Saddam Hussein a fost executat prin spânzurare după ce a fost găsit vinovat de crime împotriva umanităţii pentru moartea a 148 săteni şiiţi, ca represalii în urma unei tentative de asasinat care-l vizase pe liderul sunnit în 1982.