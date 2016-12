COŞMAR: Transport şcolar la grãmadã + accident rutier

Reducerea numărului de şcoli a condus la comasarea elevilor care, mai ales în cazul comunităţilor rurale, sunt nevoiţi să se deplaseze la distanţă pentru a putea beneficia de sistemul de învăţământ, chipurile gratuit, la care au dreptul. Unii mai ghinionişti fac plimbări pe jos mai mulţi kilometri, alţii, mai norocoşi, au parte de transport oferit de autorităţile locale. Însă şi acest transport este în multe cazuri deficitar, numărul autovehiculelor fiind insuficient, tot din cauza lipsei de fonduri. Acesta este cazul copiilor din satul Valea Dacilor, care urmează cursurile gimnaziale în Medgidia, la Şcoala Generală “Mircea Dragomirescu”. În urmă cu patru ani, ca urmare a lipsei de fonduri, clasele gimnaziale de la şcoala din sat au fost mutate la şcoala din Medgidia. Până acum, strânsul curelei nu a cauzat vreo problemă însă, joi, microbuzul cu care copiii se întorceau acasă a fost implicat într-un accident cu un Matiz, la aproximativ cinci kilometri de sat, ajungând în şanţul de la marginea drumului. Cei 30 de copii, cu 12 mai mulţi decât numărul locurilor disponibile (!!!), au fost azvârliţi unii peste alţii, doi dintre ei necesitând, în cele din urmă, o noapte de spitalizare. Dar, la momentul respectiv, nici profesorul supraveghetor, nici vreunul dintre şoferii implicaţi în incident nu a chemat Salvarea. De asemenea, niciun mijloc de transport nu a fost trimis din partea şcolii pentru a transporta elevii acasă, iar majoritatea părinţilor au venit liniştiţi acasă, neanunţaţi, unde şi-au găsit copiii, implicaţi într-un accident auto, aduşi în mare parte de străini care au trecut prin zona accidentului! Şi pentru că românul trebuie să înveţe de mic că doar cel puternic supravieţuieşte (!?), trei minori, care au părut mai teferi, au ajuns acasă pe jos, pentru că nu a mai avut cine să-i ducă. “Nu m-a anunţat nimeni. Am venit acasă de la serviciu şi mi-am găsit băiatul de 12 ani cu capul tumefiat. Mi-a spus de accident şi că s-a lovit la cap şi la coaste. Am fugit imediat cu el la spital, unde a fost oprit peste noapte pentru a fi ţinut sub supraveghere, împreună cu un coleg. Nu mi se pare normal că nu a chemat nimeni Salvarea şi, de asemenea, nu mi se pare normal că noi nu am fost anunţaţi. Doar doi părinţi au fost anunţaţi de un consătean care a văzut incidentul şi s-au dus acolo”, a spus unul dintre părinţi, Georgeta Badea.

• “25 SAU 30, TOT UN DRAC” • Deşi elevii care au fost implicaţi în accident au spus că au fost 30 în microbuz, stând câte trei pe două locuri, iar unii în picioare, directorul Şcolii Generale “Mircea Dragomirescu”, Eugenia Cioară, a spus că numărul acestora era irelevant. “Că erau 25, că erau 30, tot dracu’ ăla era. Părinţii au dreptate să fie supăraţi, dar eu am făcut tot ce depindea de mine. Din partea noastră sunt delegaţi profesori pentru a însoţi copiii, iar în cazul de faţă, cu elevii era profesoara de fizică Roxana Maria Leonte. Ea sau şoferul trebuia să cheme ambulanţa. Iar microbuz nu am putut să trimitem, pentru că avem alocate numai două, unul era în şanţ, iar celălalt a luat elevii care terminau la ora 18.20”, a spus Cioară. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Gabriela Costea, la faţa locului se va deplasa inspectorul de sector, iar, în urma anchetei desfăşurate, ISJ va lua măsurile corespunzătoare.

• NU SUNT FONDURI • Microbuzul implicat în accident nu purta marcajele necesare unui vehicul de transport şcolar, fiind închiriat de Primăria Medgidia. “Date fiind fondurile limitate de care dispunem, am putut pune la dispoziţia şcolii respective numai un microbuz propriu, celălalt, cel implicat în incident, neavând însemne corespunzătoare, fiind închiriat de noi, ca măsură de avarie, pentru a aduce copiii la şcoală”, a declarat viceprimarul Medgidiei, Sorin Ţuţuianu.

• TAMPONARE TRANSFORMATĂ ÎN ACCIDENT CU VICTIME • Agenţii Poliţiei Rutiere Medgidia au ajuns la locul incidentului rutier la ora 17.45. Acolo i-au găsit doar pe cei doi şoferi care au explicat că nu au fost victime, aşadar a fost constatată doar o tamponare. “Iniţial, dacă agenţii noştri nu au găsit victime sau vreo Salvare, conform declaraţiilor şoferilor au stabilit că este vorba de o simplă tamponare. Ulterior, după ce am primit informaţia că doi copii sunt internaţi, agenţii s-au întors la locul incidentului pentru a efectua măsurători, dar maşinile implicate nu mai erau acolo. Noi am deschis dosar penal pentru accident cu victime”, a precizat Şeful Biroului Poliţiei Rutiere Medgidia, subcomisarul Adrian Gheorghe. El a adăugat că în funcţie de certificatul medico-legal al celor doi copii care, potrivit managerului Spitalului Municipal din Medgidia, Stere Buşu, sunt în afara oricărui pericol, va fi stabilită şi încadrarea legală a şoferului care va fi găsit vinovat.