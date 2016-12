Coşmarul de pe „Concordia” putea fi evitat

Pentru supravieţuitorii naufragiului navei de croazieră „Costa Concordia”, care s-a răsturnat, vinerea trecută, în apropierea insulei italiene Giglio, clipele de groază petrecute pe epavă le vor rămâne, pe veci, în amintire. Mai grav este faptul că întreaga tragedie putea fi evitată dacă comandantul navei, Francesco Schettino, nu ar fi luat mai multe decizii care i-a costat viaţa pe 11 din cei peste 4.200 de pasageri. „În momentul în care nava se apropia de malul insulei, primul ofiţer i-a spus comandantului: „Comandante, eşti prea aproape de ţărm”. De trei ori i-a spus asta. Răspunsul a fost: „Eu sunt comandant, eu decid”. Conversaţia a fost înregistrată de cutiile negre de la bord. Noi credem că apropierea de ţărm a vrut să fie un salut marinăresc pentru cei de la ţărm, pentru că, la telefon, primarul localităţii i-a mulţumit că de fiecare dată când vine se apropie de insulă”, povesteşte Alexandru Bănescu, unul dintre constănţenii care au lucrat pe „Concordia”. Din păcate, greşelile lui Francesco Schettino nu se opresc aici. După ce a lovit stânca şi nava a început să ia apă, comandantul a refuzat să înceapă procedurile de evacuare a pasagerilor. „După impact, inginerul mecanic a sunat la puntea de comandă şi i-a spus căpitanului să evacueze nava pentru că sala maşinilor este plină cu apă şi nu se mai poate face nimic. Schettino a refuzat şi a zis că el poate rezolva situaţia”, mai spune Alexandru. Din păcate, demararea cu întârziere a procedurilor de evacuare, când nava începuse deja să se încline, a dus la moartea a cel puţin 11 persoane, alţi 20 de pasageri fiind daţi dispăruţi.

HAOS PRINTRE PASAGERI Comportamentul comandantului după naufragiu a fost la fel de revoltător. Potrivit spuselor membrilor echipajului, în momentul producerii incidentului, comandantul era însoţit de o tânără din Republica Moldova, care se presupune că-i era amantă. „Domnişoara respectivă a fost angajată ca hostess pe navă, a stat două săptămâni, după care a plecat. În acel moment, ea nu avea ce să caute la bord. După ce am fost evacuaţi, am văzut-o pe insulă, cu bagajul în spate. Mi-a spus că era şi ea la bord. În condiţiile în care majoritatea pasagerilor şi membrilor echipajului au reuşit să plece doar cu ce aveau pe ei, prezenţa bagajului dovedeşte că ştia de la început ce se întâmplă şi a avut timp să se pregătească”, a mai povestit Alexandru Bănescu. În timp ce comandantul, însoţit de presupusa amantă şi de alţi câţiva ofiţeri se aflau în siguranţă pe ţărm, la bord înclinarea navei stârnea haos printre pasagerii luaţi pe nepregătite. Pentru că operaţiunile de evacuare au început prea târziu, multe dintre bărcile de salvare nu au mai putut fi folosite. „Potrivit procedurilor pe care trebuia să le urmăm, eu, împreună cu pasagerii aflaţi în grija mea, ne-am deplasat în zona destinată nouă. Odată ajunşi acolo, am întâlnit un ofiţer care ne-a spus că aşteptăm degeaba, bărcile nemaiputând fi utilizate („Concordia” s-a răsturnat, ceea ce a făcut ca bărcile aflate pe partea care s-a ridicat în aer să nu mai poată fi lansate la apă - n.r.). Am încercat să ne întoarcem, pentru a ne duce spre zona indicată, dar, din cauza înclinării navei, uşile deveniseră imposibil de deschis”, a mai spus constănţeanul. În acel moment, au decis să o ia prin restaurant pentru a ajunge la bărcile de salvare. Din păcate, nici această soluţie nu s-a dovedit a fi una bună. „În restaurant am văzut o persoană întinsă pe jos. M-am apropiat şi am întrebat dacă se simte bine, moment în care am observat că este deja decedată. În acel moment am intrat un pic în panică şi mi-am dat seama că suntem fix în mijlocul navei, iar dacă se scufundă, aveam să fim prinşi acolo. Ne-am întors şi am forţat una din uşi, reuşind să ajungem la bărci”, a declarat Alexandru. Deşi momentele prin care a trecut au fost terifiante, tânărul constănţean spune că va pleca din nou pe mare, cât mai curând posibil, aceasta fiind singura modalitate de a trece peste teamă.