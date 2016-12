Coşmarul de pe ItalRoRo One

Fiecare marinar are o poveste şi fiecare poveste un timp al ei, al spunerii. Multe dintre poveştile marinarilor rămîn nespuse, deşi, în mitologia urbană, ele şi-ar afla foarte bine locul. Adesea, poveştile nespuse de pe mare mor odată cu ajungerea la ţărm, iar experienţa rămîne spre a fi amintită în cercul cald al familiei şi prietenilor, ce privesc cu puţină neîncredere amestecată cu duioşie, ridică miraţi din umeri şi clasează în uitare povestea ce se epuizează, cu fiecare spunere, pînă la sleirea totală. Doi marinari din Constanţa, Cătălin Iancu şi Laurenţiu Călinescu, întorşi dintr-o aventură-coşmar, petrecută pe ItalRoRo One, au considerat însă că povestea lor trebuie spusă, poate ca avertisment, poate ca pildă sau, de ce nu, spre împărtăşire. Astfel, încă una dintre miile de întîmplări nerostite ale marinarilor a prins viaţă, la întoarcerea acasă. Aceasta este povestea adevărată a patru marinari constănţeni (şi a altora) care au trecut prin iad şi s-au întors de acolo teferi.

Ca multe alte mii de marinari, Cătălin Iancu şi Laurenţiu Călinescu au „prins un contract” prin intermediul unei agenţii de crewing (în cazul nostru Dobson Fleet Management Company - n.r.), şi-au luat la revedere de la familii şi au pornit spre Portul Santos, în Brazilia, unde îi aştepta nava ItalRoRo One. “Proprietarul navei pe care urma să ajungem este Puglia Navigazione” (uşor de identificat, www.puglianavigazione.com, compania deţine trei nave, deja celebrele ItalRoRo One, ItalRoRo Two şi ItalRoRo Three… şi cam atît - n.r.) “care folosea ca intermediar o altă companie italiană, Free Ship. Totul a fost bine şi frumos pînă cînd am ajuns, în iulie 2008, la Santos, în Brazilia, unde am avut primul şoc. Nava, despre care ni se spusese că are doar un an, că este proaspăt vopsită, modernă etc., arăta cam ruginită, era mizerabilă… Într-un cuvînt (românesc), cam ţigănie”, povesteşte Laurenţiu Călinescu, ospătar pe ItalRoRo One. “Şi asta a fost, oricum nu mai aveam încotro, aşa că… ne-am văzut de treaba pentru care fusesem pătiţi, cărînd maşini între Santos şi Angola (portul Luanda). Primul transport a mers bine, la al doilea transport am fost încărcaţi la jumătate, iar la cel de-al treilea am avut nava aproape goală, dacă erau 40 de maşini. Acesta a fost primul semn de întrebare, sigur, după şocul cu nava”, spune şi mecanicul Cătălin Iancu.

“Fără mîncare rabzi, dar fără apă ucizi!”

Echipajul de pe ItalRoRo One avea 24 de membri, dintre care şapte români, cinci italieni şi 12 filipinezi. “Ajunşi în Angola pentru a treia oară, cu ultimul transport, au început problemele. Am ieşit în radă şi ne plimbau, pur şi simplu, de colo-colo, fără să înţelegem nimic din ce se întîmplă. Nesfîrşite amînări, minciuni, verificări fără rost…”, spune Cătălin Iancu. Ulterior, cei doi marinari au aflat că, dacă nava ar fi intrat în anumite porturi, ar fi fost pusă automat sub sechestru din cauza prea multelor datorii ale armatorului. “Am plecat din Angola, fără să ştim încotro ne îndreptăm pentru că în fiecare zi primeam alte faxuri, cu alte ordine, care indicau direcţii contrare… Aceasta n-ar fi fost o problemă, dar nava avea capacitate foarte mică, iar provizii erau foarte puţine, la full erau pentru maximum 20 de zile şi noi depăşisem deja termenul de subzistenţă. Ne îndreptam, pur şi simplu spre nord, fără o destinaţie precisă. La un moment dat, ni s-a terminat combustibilul şi am rămas în derivă. Mai auzisem noi poveşti, pe care, la vremea respectivă, le-am şi judecat… Eu sînt pe mare de nouă ani, dar nu mai păţisem niciodată aşa ceva. În prima zi, nu ne-a venit să credem, a doua zi la fel, a treia zi, de asemenea. Situaţia era, pur şi simplu, peste limita noastră de înţelegere. Cum să rămînem, în 2008, în derivă, fără să-i pese nimănui de asta? Cu toate astea, s-a întîmplat!”, se indignează, cu amărăciune, Cătălin Iancu. Însă calvarul era abia la început. Foarte repede, proviziile s-au terminat şi apa de asemenea. „Ajunsesem într-o situaţie groaznică. Nu vă pot spune în ce hal eram. Ne aflam în mijlocul mării, pe o navă prăpădită, fără mîncare şi, mult mai grav, fără apă. Se gătea carnea expirată ce mai rămăsese prin cambuză… Unul dintre tovarăşii noştri, un român isteţ, găsise o modalitate să pescuiască, dar vă daţi seama că nu-i ieşea de fiecare dată. Fiecare încercare de-a sa era privită cu sufletul la gură de 23 de perechi de ochi înfometaţi şi fiecare eşec îi putea aduce moartea. Pescuiam, mai un macrou, mai un stravride, efectiv, pentru a trăi. Dar şi cînd se prindea, ce să faci cu un macrou la 24 de bărbaţi? Şi vă mai spun ceva, fără nicio exagerare, cred că eram pe unul dintre puţinele vapoare din lume fără furnici şi gîndaci la bord…”, povesteşte, rostogolind cu greu cuvintele, Laurenţiu Călinescu. „Eram ca-ntr-un film din ăla prost, doar că, pentru noi, era realitatea”, adaugă el. “Aşa am trăit două săptămîni şi jumătate, fără mîncare şi cu apa din tanc, care nu era potabilă. Ajunsesem să privim cu ură pe oricine bea apă, căci înghiţitura aia împuţită pe care o lua omul ăla, ce cu cîteva zile în urmă ne era tovarăş, reprezenta diferenţa dintre viaţă şi moarte. Şi, deşi ar fi trebuit să nu ne mişcăm, pentru a nu ne deshidrata, comandantul ne punea la muncă, de parcă ne voia morţi”, îşi aminteşte şi Cătălin Iancu. „Şi vă spun, din proprie experienţă, că fără mîncare rabzi, dar fără apă ucizi…”, întăreşte Laurenţiu. “Am luat toată gheaţa din frigider şi am băut apa din aparatul de aer condiţionat. Eram la limita imposibilului şi ce era şi mai grav (poate nu la fel de grav ca lipsa apei, dar aproape) era faptul că nu aveam nicio veste de la nimeni, nicio informaţie, eram ai nimănui, în derivă, pe apele lumii. Nici măcar piraţii nu ne-au băgat în seamă”, zîmbeşte, grav, Cătălin. Îşi priveşte preţ de cîteva clipe mîinile şi adaugă: „Acum, stînd şi privind înapoi, cred că am înţeles de ce a acţionat comandantul aşa. Poate că, dacă n-am fi fost ocupaţi şi atît de epuizaţi după muncă, ne-am fi omorît între noi. Ar fi fost imposibil să ne ţină în frîu, căci singura autoritate pe care o recunoşteam era cea a propriilor trupuri”.

(Va urma)