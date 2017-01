Coşmarul poluării aerului a luat sfîrşit!

Constănţenii din mai multe cartiere constănţene au fost nevoiţi, începînd cu 4 septembrie, să-şi ţină deschise geamurile de la case pentru a scăpa de mirosul înţepător care le invadase locuinţele şi care îi împiedica să respire. „M-am trezit asaltată de sesizări din partea locatarilor, care se plîngeau de faptul că nu mai pot sta în casă din cauza vaporilor de benzină. Mai grav a fost pentru copii, care sînt mai sensibili. O parte dintre ei chiar au vomat ca urmare a expunerii îndelungate la vaporii de benzină. Nici adulţii nu au stat mai bine, mirosul provocîndu-le ameţeli şi dureri de cap. Cum nu ştiam unde să apelez, am sunat la 112 şi am povestit coşmarul prin care trecem. Mi-au făcut legătura cu pompierii, care, la rîndul lor, au luat legătura cu firma Oil Terminal. Din cîte am înţeles, firma aceasta are cele mai performante aparate de măsurători”, a declarat administratorul Asociaţiei de proprietari PF 400 (b-dul 1 Mai - n.r.), Ionica David. Ceea ce au descoperit angajaţii Oil Terminal a întrecut orice imaginaţie. „În urma măsurătorilor s-au înregistrat peste 2.000 de părţi per milion (ppm) de compuşi organici volatili (vapori de produs petrolier). În mod normal, concentraţia ar trebui să fie de 15 ppm. În afară de starea de disconfort, nu există însă niciun pericol pentru locuitorii din jur. Nu trebuie să se teamă că se pot produce explozii”, a declarat directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Constanţa, Adrian Manole. După mai multe zile de cercetări, comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) au descoperit cine se face vinovat de poluarea aerului. „În urma cercetărilor efectuate, am descoperit că vinovatul este societatea comercială MinMetal SA, care deţine mai multe depozite în Portul Constanţa. Acestea erau pline cu cîteva sute de tone de cărbuni. O parte dintre aceştia (10%) s-au autoaprins şi au cauzat poluarea aerului din oraş. În cazul în care cărbunii depăşesc perioada de depozitare, de 60 de zile, se produce acest fenomen de autoaprindere. Mirosul a fost simţit în zonele Parcul de la Far, Kilometrul 4-5 şi Casa de Cultură”, a declarat comisarul şef din cadrul GNM, Vasile Petro. Conducerea societăţii a fost amendată cu suma prevăzută de lege pentru asemenea situaţii: 5.000 de lei.