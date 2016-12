Coşmarul unei familii din Vadu a luat sfîrşit

Ultimii trei ani au fost, pentru o familie din Vadu, un adevărat coşmar. După ce s-a despărţit de primul soţ (despărţire verbală pentru că cei doi nu au avut bani pentru un divorţ, din punct de vedere legal fiind în continuare căsătoriţi) Mihaela Articuci, de 41 de ani, l-a cunoscut pe Nicolae Alexoaie, de 38 de ani, şi s-a mutat în locuinţa lui din localitatea Vadu, împreună cu cei trei copii ai ei (Sorina Articuci, de 7 ani, Georgiana Articuci, de 12 ani şi Ionuţ Articuci, de 23 de ani). „O perioadă, totul a mers bine, însă acum trei ani eu şi cel de-al doilea soţ (concubinul - n.r.) ne-am despărţit şi am fost nevoită să plec din casa lui. Am găsit acest bloc abandonat şi m-am stabilit aici, împreună cu copiii mei. Din cîte am auzit, acest bloc aparţinea unei întreprinderi, aici locuind muncitorii angajaţi în cadrul acesteia. După ce întreprinderea a dispărut, blocul a fost abandonat, debranşat de la reţeaua de apă a oraşului, de la sistemul de încălzire şi de la reţeaua electrică şi lăsat în paragină”, povesteşte Mihaela. La puţin timp după ce s-au mutat în noua lor „locuinţă”, Mihaela s-a împăcat cu Nicolae Alexoaie, însă această împăcare nu a schimbat cu nimic viaţa femeii, între timp Nicolae vînzîndu-şi locuinţa. Astfel, în apartamentul format dintr-o sufragerie/dormitor, o bucătărie cît o cutie de chibrituri şi o baie care nu funcţionează, s-au îngrămădit doi adulţi, doi copii şi un tînăr. Sursa de căldură a familiei pe timp de iarnă era o sobă montată în dormitor. „Culegeam crengi şi orice fel de lemne găseam pentru a face focul pe timpul iernii. În timpul şcolii, fetele (Sorina a trecut în clasa a II-a şi Georgiana în clasa a VI-a) încercau să-şi facă temele în timpul zilei, dar se mai întîmpla cîteodată să le termine la lumina lumînării, pentru că iarna se întunecă repede”, descrie Mihaela traiul familiei în blocul fantomă. În ceea ce priveşte apa potabilă, familia o aducea de la un robinet de lîngă clădirea în care locuiau, această apă fiind destinată adăpării animalelor. Transportată în găleţi, era apoi folosită pentru băut, gătit sau spălat.

Au primit o casă complet mobilată şi utilată

Venitul lunar realizat de familie i-a împiedicat pe membrii acesteia să se gîndească că ar putea, vreodată, să îşi găsească un apartament în care să trăiască în condiţii umane. Şi totuşi, dorinţa lor s-a îndeplinit. Fundaţia Saturn, în parteneriat cu Fundaţia World Vision şi cu societatea comercială Vega Turism SA, au făcut tot posibilul de a le face rost de o casă nouă. „Parteneriatul nostru a început la sfîrşitul anului trecut, cu puţin timp înainte de organizarea Balului Caritabil Vega. Fundaţia World Vision ne-a pus la dispoziţie cazurile sociale din evidenţa lor, iar Vega Turism a sponsorizat evenimentul, atît prin donarea unei sume de bani, cît şi prin punerea la dispoziţie a incintei unde s-a desfăşurat balul”, a declarat secretarul consiliului director al Fundaţiei Saturn, Camelia Ţivichi. Fondurile realizate cu ocazia balului, precum şi donaţiile ulterioare, făcute atît de societăţile comerciale, cît şi de simplii cetăţeni ai judeţului Constanţa, au fost folosite pentru ajutorarea familiilor nevoiaşe de pe raza judeţului. Primii care au beneficiat de acest ajutor au fost Mihaela Articuci, cei trei copii ai săi şi Nicolae Alexoaie. Ei au primit o casă nouă, în comuna Corbu, mobilată şi utilată complet, atît mobila, cît şi aparatura electrică, electronică şi electrocasnică fiind noi. Şi, pentru ca familia să nu mai sufere de frig, locuinţa a fost dotată cu centrală termică pe bază de lemne şi cărbuni, iar în curtea casei a fost descărcat deja un tir cu lemne. Potrivit directorului Fundaţiei Saturn, Nicu Drancă, aceste acţiuni vor continua şi în săptămînile următoare, în acest moment noile locuinţe fiind în stadiul de racordare la utilităţi.