Cosmin Giurgea, un... „funcţionar” olimpic la teatru

Cosmin Giurgea, elev în clasa a VII-a B la Şcoala Generală „B. P. Haşdeu” din Constanţa, se numără printre premianţii celei de-a XXVI-a ediţii a programului „Olimpicii Petrom”, iniţiat de Federaţia Sindicatelor Libere Independente (FSLI) şi susţinut de Petrom. Alături de alţi 102 elevi cu rezultate excepţionale la concursuri naţionale şi internaţionale în diverse domenii: sport, artă, ştiinţe-tehnologie şi literatură din întreaga ţară, Cosmin a fost premiat, vineri, de directorul executiv al Petrom, Mariana Gheorghe şi preşedintele FSLI Petrom, Liviu Luca.

Cosmin Giurgea s-a făcut remarcat în rolul unui funcţionar din spectacolul „Dansul hârtiilor”, pus în scenă de profesorul Valentin Sgarcea, o adaptare după schiţa „Petiţiune” de I. L. Caragiale. La concursurile „Spiritul lui Caragiale” - Năvodari 2010 şi „Aplauze” - Constanţa 2010, membrul trupei de teatru „Iulia Haşdeu” a fost răsplătit cu Premiul I pentru cea mai bună interpretare masculină.

„La început am asistat la repetiţii, în afara orelor de curs. Apoi, originalitatea, pasiunea şi inventivitatea domnului profesor m-au atras şi astfel am primit rolul de Funcţionar II, în piesa „Dansul hârtiilor”. Unul din cele mai emoţionante momente pe care le-am trăit ca elev a fost acela în care, la Concursul Naţional de Dramaturgie pentru Copii - Braşov 2009, într-o competiţie foarte strânsă, am fost răsplătiţi cu Marele Premiu şi Trofeul”, a spus Cosmin, talentatul adolescent.

„Am înţeles, cu timpul, şi formula de „teatru al alterităţii”, în care personajele se dedublează. Repetiţiile mi-au deschis orizontul asupra unor lucruri legate de logica dialogului, mişcare, ritm, mimică, relaţia cu ceilalţi şi mai ales de greutatea cuvântului românesc rostit. Mi-am dat seama cât de ambiţios era acest proiect - valorificarea patrimoniului cultural naţional - ca o mănuşă aruncată prostului gust de prin unele emisiuni TV”, a justificat alegerea piesei în care i-a distribuit pe adolescenţii de la Şcoala „B. P. Haşdeu” profesorul de limba română Valentin Sgarcea.

Cu siguranţă, experienţa de „mic actor” îl va ajuta pe Cosmin Giurgea în viitor, iar amintirile legate de scenă vor rămâne o lecţie despre dăruire şi pasiune.