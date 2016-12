Cosmin Matei a semnat cu Steaua

Considerat noua speranţă a fotbalului constănţean, Cosmin Matei va juca la cel mai galonat club din România, Steaua Bucureşti. Mijlocaşul în vârstă de 19 ani a anunţat, ieri. că a ajuns la o înţelegere pentru un contract pe cinci de ani cu gruparea din Ghencea. „Am semnat pentru cinci sezoane cu Steaua. Pentru mine este ceva extraordinar, mai ales că sunt stelist de mic şi mi-am dorit mereu să joc la Steaua. Nu am apucat să mă văd cu domnul Victor Piţurcă. Am vorbit doar cu preşedintele Valeriu Argăseală. Obiectivul meu este să mă adaptez cât mai repede, să prind un loc în echipă şi să dau totul pe teren. Joc unde mă pune antrenorul, însă mi-ar plăcea postul de mijlocaş stânga”, a explicat Matei, care săptămâna trecută a fost în probe la vicecampioana Unirea Urziceni. Internaţionalul de tineret nu va pleca în stagiul de pregătire din Austria cu Steaua, deoarece nu este pus la punct la capitolul fizic. „Steaua va juca mai multe amicale, iar eu sunt în urmă cu pregătirea şi am nevoie de o perioadă de antrenamente pentru a ajunge la nivelul celorlalţi jucători. Astfel că voi rămâne la Bucureşti şi mă voi antrena timp de nouă zile sub comanda unui preparator fizic. Abia aştept să mă pot pregăti cu domnul Victor Piţurcă şi cu viitorii mei coechipieri”, a adăugat Matei. Astfel, acesta s-a adăugat unei liste lungi a jucătorilor constănţeni care au evoluat pentru formaţia de pe litoral în sezonul trecut şi care şi-au găsit deja altă echipe, patru dintre ei, Alexandru Măţel, Florin Pătraşcu, Kehinde Fatai şi Ben Teekloh, ajungând la Astra Ploieşti.