Cosmin Matei, în cantonament cu Unirea Urziceni

NEGOCIERI ÎNTRE CLUBURI. Considerat marea speranţă a fotbalului constănţean, internaţionalul de juniori Cosmin Matei este aproape de un transfer spectaculos la vicecampioana României, Unirea Urziceni. Mijlocaşul în vârstă de 18 ani va pleca în această dimineaţă cu echipa ialomiţeană într-un cantonament la Poiana Braşov, unde va rămâne până la sfârşitul săptămânii. Cele două cluburi nu au ajuns la un acord în ceea ce priveşte transferul, dar Matei a primit aprobarea scrisă pentru a se pregăti sub comanda tehnicianului Ronny Levy. „Pentru mine, o mutare la Urziceni ar reprezenta un pas uriaş în carieră. Pe lângă faptul că voi merge la vicecampioana României, am şansa să joc şi în Liga Campionilor. Sper ca cele două cluburi să ajungă la un acord”, a spus Matei, care este cotat la 500.000 de euro de conducerea grupării de pe litoral.

CURCĂ NU MAI VREA LA FARUL. Împrumutat în vara anului trecut la Dinamo Bucureşti, fără pretenţii materiale, portarul George Curcă ar trebui să revină peste zece zile la FC Farul, acordul dintre cele două cluburi expirând pe 30 iunie. Fostul căpitan al grupării de pe litoral a anunţat însă nu vrea să se întoarcă la Constanţa, fiind decis să părăsească gruparea de pe litoral, indiferent de consecinţe. „Deocamdată, sunt la Dinamo şi respect programul stabilit de antrenorul Ioan Andone. Ştiu că pe 30 iunie îmi expiră împrumutul, dar nu vreau să mă întorc la Farul. La ce să mă întorc? La ce condiţii au fost în sezonul trecut, nu are rost să vin înapoi. Mai am doi ani de contract, dar nu-mi doresc să revin. Cei de la Dinamo mi-au spus că vor să mă ţină în lot, însă doar în anumite condiţii. Cu cei din conducerea Farului nu am mai reuşit să discut, pentru că nu mi-au răspuns la telefon. Sper ca cele două cluburi să ajungă la o înţelegere”, a declarat portarul în vârstă de 30 de ani. Conform acordului, dacă vrea să-l transfere definitiv, Dinamo ar trebui să achite grupării de pe litoral 200.000 euro, însă gruparea din Ştefan cel Mare a făcut o ofertă de doar 20.000 de euro. În schimb, conducerea clubului constănţean a replicat că-l va lăsa pe Curcă să plece pentru 30.000 de euro.