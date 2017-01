Cosmin Matei, testat de Unirea Urziceni

DOAR O REPRIZĂ. Rămas printre puţinii jucători sub contract cu FC Farul, mijlocaşul Cosmin Matei a susţinut, miercuri după-amiază, primul test la vicecampioana României, Unirea Urziceni, echipă la care se află în probe. Mijlocaşul în vârstă de 18 ani a evoluat în repriza secundă a partidei amicale cu Olimpia Brazi, echipă din Liga a IV-a, câştigată de ialomiţeni cu 7-1. „A fost mai mult o mişcare, pentru că ne aflăm la începutul pregătirii. De altfel, eu am doar trei zile de antrenamente şi s-a simţit acest lucru. Din acest motiv am şi jucat doar în repriza secundă, dar am înţeles că antrenorul s-a arătat încântat de evoluţia mea. Nu am discutat nimic după meci, pentru că nu este genul. Vineri după-amiaza vreau să revin la Constanţa, pentru că am examenul de bacalaureat”, a spus Matei. Transferul internaţionalului de juniori la Urziceni este însă sub semnul întrebării, negocierile anunţându-se extrem de dificile din cauza sumei mari cerute de gruparea de pe litoral. Astfel, oficialii constănţeni au explicat că sunt dispuşi să se despartă de Matei în schimbul unei sume consistente, în jur de 400.000 de euro, profitând astfel de faptul că jucătorul este cerut cu insistenţă de preşedintele Unirii, Mihai Stoica. „Nu am mai vorbit cu nimeni de la Farul şi nu ştiu nimic despre transferul meu. Urmează ca negocierile să înceapă săptămâna viitoare, când preşedintele Unirii se va întoarce în ţară. Mi-aş dori ca cele două cluburi să se înţeleagă”, a adăugat mijlocaşul constănţean.

PLECĂRI PE BANDĂ RULANTĂ. Pe lângă jucătorii declaraţi liberi de contract din cauza restanţelor financiare, gruparea de pe litoral a pierdut în această vară şi mai mulţi fotbaliştii care şi-au încheiat angajamentul. Astfel, fundaşul Emil Ninu s-a întors la Steaua Bucureşti, după ce i-a expirat împrumutul, mijlocaşul Dan Prodan a revenit la Ceahlăul Piatra Neamţ, după cele cinci luni de împrumut, în timp ce atacantului Radu Doicaru i-a expirat angajamentul. Venit în urmă cu trei ani la Constanţa, liberianul Ben Teekloh şi-a încheiat şi el conturile cu FC Farul, astfel că singurul străin rămas sub contract cu formaţia de pe litoral este senegalezul Gaston Mendy.