Cosmina Marinescu, de la ACS Top Volei 05, va juca la CE U-16

În perioada 21-23 aprilie, la Argos (Grecia) a avut unul dintre cele patru turnee de calificare la Campionatul European de volei rezervat jucătoarelor sub 16 ani (născute în 2002-2003 și mai mici). Printre cele 12 jucătoare reținute în lot de antrenorii Marius Macarie și Adrian Mihăilă s-a numărat și o voleibalistă constănțeană, Cosmina-Ștefania Marinescu, legitimată la ACS Top Volei 05 Constanța, unde este antrenată de Doina și Constantin Ferenți. Din lotul lărgit au mai făcut parte două constănțence, centrul Ioana Bogdan (ACS Top Volei 05 Constanța) și Alexandra Spînoche (CSȘ 1 Momentos Constanța), jucătoare care poate evolua atât ca trăgătoare cât și ca ridicătoare.

La Argos, Cosmina a fost titulară în fiecare partidă jucată de tricolore și s-a numărat printre remarcate, izbutind să-și pună în valoare trăgătoarele, dar să și puncteze de câteva ori! Ea a reușit un punct în victoria cu 3:0 împotriva Croației și cinci puncte la 3:1 cu Ucraina (4 ași!). În alt treilea meci, România a cedat în fața Greciei, scor 1:3, și a încheiat grupa pe locul 2 al clasamentului. Totuși, cum regulamentul competiției prevede că la turneul final ajung și două formații de pe locul 2 în cele patru grupe de calificare, cu cel mai bun punctaj, România a obținut dreptul de a juca la turneul final!

La turneul final care va avea loc în acest an, în perioada 21-29 iulie, la Sofia și Samokov, vor evolua Bulgaria, Turcia, Cehia, Finlanda, Rusia, Italia (formații calificate direct), Belarus, Grecia, Belgia, Olanda (câștigătoarele celor patru grupe), Polonia și România (echipele de pe locul secund cu cel mai bun punctaj).

Cosmina-Ștefania Marinescu s-a născut pe 11 aprilie 2002 și are 1,73 metri înălțime. „Am fost și noi în tribune la aceste meciuri din Grecia, eu, soția mea și părinții Cosminei. Aș caracteriza evoluțiile sale în teren cam de nota 8-9, dar sunt conștient că mai are mult de lucru pentru a deveni o jucătoare foarte bună. Ea și anul trecut a fost convocată la echipa națională, dar nu a ajuns și la Balcaniadă. E frumos că la Constanța crește o coordonatoare de valoare pentru voleiul românesc, mai ales că noi avem tradiție pe acest post. Au jucat la un nivel înalt, ca ridicătoare, Liliana Pașca-Văduva, Gulniza Gelil-Lică sau Elena Cosma. E prima ediție a unui Campionat European pentru această categorie de vârstă, sub 16 ani, practic ele sunt cele mai mici voleibaliste care au o competiție oficială atât de importantă. Sper ca și la turneul final din vară să poată evolua la cel mai înalt nivel. Iată că la Constanța se ridică generații frumoase de voleibaliste, atât la clubul nostru, cât și la Clubul Sportiv Școlar numărul 1. Ar fi frumos să putem alcătui o echipă de senioare cât mai valoroasă pe plan local, cu care să putem ataca promovarea în Divizia A1. Clubul nostru, ACS Top Volei 05 Constanța, a depus și anul trecut, și anul acesta proiecte pentru a primi finanțare de la Consiliul Local, dar nu au fost aprobate. Sperăm ca, totuși, anul acesta să avem mai mult noroc...”, a declarat Constantin Ferenți.

Componența naționalei U-16 a României:

Coordonatoare - Cosmina-Ștefania Marinescu (ACS Top Volei 05 Constanța), Andreea Murar (LPF Cluj)

Universal - Alexia Căruțașu (CSM București)

Centri - Adriana Alexandru (CN BP Hașdeu Buzău), Francesca Alupei (CSM București), Denisa Ionescu (CSU Medicina Tg. Mureș)

Extreme - Mădălina Airoaie (CSȘ Bacău), Mara Dumitrescu (CSU Medicina Tg. Mureș), Florina Murariu (UVT Agroland Timișoara), Karina Murariu (UVT Agroland Timișoara)

Libero - Ilinca Macarie (CSȘ Toplița), Georgiana Popa (CSȘ Lugoj)