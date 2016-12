Cosmina Păsărin a condus 2000 de km

Pentru frumoasa prezentatoare de evenimente, Cosmina Păsărin, sărbătorile de iarnă au însemnat multă muncă şi peste... 2000 de kilometri parcurşi pentru a-şi onora contractele. Ea şi-a început munca pe 23 decembrie, la Craiova, iar până la Revelionul pe care l-a petrecut în Poiana Braşov, Cosmina a prezentat evenimente la Bucureşti, Piteşti şi Constanţa.

„Perioada sărbătorilor este una specială pentru mine, doar că în acest an, am petrecut prin muncă. Am avut o serie de evenimente de prezentat atât în Bucureşti, dar şi în ţară! Am condus 2000 de kilometri în doar câteva zile, pentru a-mi onora joburile. Îmi place meseria de MC şi mă bucur că astfel am ocazia să interacţionez cu atâţia oameni!”, a declarat frumoasa brunetă.