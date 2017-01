COSR va solicita testarea tuturor sportivilor care participă la Jocurile Olimpice

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a anunțat, vineri, prin intermediul unui comunicat de presă, că va solicita testarea tuturor sportivilor care vor participa la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, pentru a evita orice posibilitate de a angrena echipa României în vreun caz de dopaj.

Decizia membrilor COSR vine ca urmare a faptului că Atleţii Mihai Donisan şi Claudia Ştef în vârstă de 27, respectiv 38 de ani, concurenţi la probele de sărituri în înălţime, respectiv marş, au fost depistaţi pozitiv cu Meldonium, substanţa interzisă la începutul acestui an de către WADA.

“COSR dorește să își mențină recordul de a avea o delegație formată 100% din sportivi curați, record care se menține din 2004 și până în prezent. Este important de precizat că programul nostru conține atât o componentă de testare, dar foarte important, și una de educare și prevenție dedicate sportivilor și specialiștilor din anturajul lor. Subliniez că toate programele noastre se desfășoară sub atenta îndrumare a ANAD, singura instituție abilitată de statul român și organismele internaționale să gestioneze acest domeniu, care sub conducerea doamnei Graziela Vâjială are rezultate remarcabile”, se arată în comunicatul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Cei doi atleţi români obţinuseră deja calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio din vara acestui an şi se alătură altor două sportive românce, depistate pozitiv cu meldonium: Eva Tofalvi şi Mirela Lavric. Claudia Ştef nu este la prima ispravă de acest fel din carieră. A mai fost găsită dopată în anul 2000 şi a ratat astfel participarea la Jocurile Olimpice de la Atena. Decizia în cazul celor doi sportivi va fi făcută publică de către WADA în luna septembrie, iar în cazul în care va fi suspendată, conform regulamentului, sportiva va fi eliminată din activitate.