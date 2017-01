Cost scăzut al creditelor, în 2009?!

Costul creditelor va continua să crească în acest an, însă este posibil să scadă în 2009, dacă ţinta de inflaţie pentru 2008 va fi atinsă, a declarat, ieri, vicepreşedinte de retail al Raiffeisen Bank, Răzvan Munteanu. “Costul creditelor, atît în valută cît şi în lei, va creşte înainte să scadă. Vom vedea probabil o scădere în 2009, dacă ţinta de inflaţie de 6 - 6,5% stabilită pentru acest an va fi atinsă. În aceste condiţii, vom vedea o tendinţă de diminuare începînd cu a doua parte a anului viitor. Pînă atunci, toate condiţiile de pe piaţă vor duce la creşteri ale costului”, a spus Munteanu. Ţinta de inflaţie a Băncii Naţionale a României pentru 2008 este de 3,8% plus minus un punct procentual, iar prognoza băncii centrale indică atingerea unui nivel de 6%. Printre elementele care vor determina creşterea costurilor de finanţare se numără dobînzile de referinţă, nivelul redus de intermediere financiară şi cadrul legislativ ambiguu, potrivit lui Munteanu. În ceea ce priveşte moneda în care este recomandabil să fie accesate creditele, vicepreşedintele Raiffeisen a arătat că atît împrumuturile în lei cît şi cele în valută sînt expuse la unele riscuri. “Creditele în valută sînt expuse la volatilitatea ratei de schimb leu - euro, iar cele în lei, la volatilitatea dobînzilor\", a adăugat Munteanu.