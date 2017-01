Costa Allegra a adus 800 de turişti la Constanţa

Seria navelor de croazieră care poposesc, în acest an, în Dana 0 a Portului Constanţa, a continuat, ieri, cu „Costa Allegra”, sub pavilion Italia, ce aparţine companiei italiene „Costa Crociere”, una dintre cele mai renumite la nivel mondial. Turiştii aflaţi pe „Costa Allegra”, majoritatea cetăţeni ai UE, au atins pământul românesc încă de la primele ore ale dimineţii şi au pornit în excursii la obiective din judeţul Constanţa, precum şi în tururi ale oraşului, urmând ca la ora 19.00 să se întoarcă la bordul navei iar „Costa Allegra” să-şi continue itinerariul. Potrivit reprezentantului agentului navei, Idu Shipping & Services, Camelia Gearîp, nava efectuează un itinerariu în porturile de la Marea Mediterană şi Marea Neagră şi a venit de la turci, urmând ca astăzi să acosteze în Portul Odessa (Ucraina). Nava „Costa Allegra” are dimensiuni de două ori mai mici faţă de cea mai mare din rândul navelor ce aparţin companiei „Costa Crociere”, „Costa Mediterranea”, care a acostat în Portul Constanţa pe 1 iunie. „Costa Allegra” are 187,25 metri lungime şi doar 801 pasageri la bord, la care se adaugă şi cei 384 de membri ai echipajului, dintre care cinci români care au diferite funcţii pe navă. Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, compania „Costa Crociere“ este una dintre cele mai importante firme de profil la nivel mondial, iar în acest an va deveni un client fidel al Portului Constanţa. Dacă până în acest an doar o navă a acestei companii ajungea la Constanţa, în sezonul 2010 sunt anunţate cel puţin trei.