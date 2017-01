Costa Allegra acostează în Portul Constanţa

O altă navă aparţinând companiei „Costa Crociere” a ajuns, astăzi, de dimineaţă, în Dana 0 a Portului Constanţa şi va poposi în cel mai mare oraş de la malul mării până la ora 19.00. Nava „Costa Allegra”, aflată sub pavilion Italia, este mult mai mică ca dimensiuni decât pasagerul „Costa Mediterranea”, care a acostat în port pe 1 iunie, având 187,25 metri lungime şi doar 801 pasageri la bord, la care se adaugă şi cei 384 de membrii ai echipajului. Potrivit spuselor reprezentantului agentului navei Idu Shipping & Services Srl, Camelia Gearîp, din echipaj fac parte şi cinci români care se află pe diferite funcţii pe navă. Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, compania „Costa Crociere“ este una dintre cele mai importante la nivel mondial, iar în acest an va deveni un client fidel al Portului Constanţa. Dacă până în acest an doar o navă a acestei companii ajungea la Constanţa, în sezonul 2010 sunt anunţate cel puţin trei.