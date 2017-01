„Costa Allegra” a adus 800 de turişti la Constanţa

Nava „Costa Allegra”, sub pavilion Italia, aparţinând binecunoscutei companii „Costa Crociere”, recunoscută pe plan mondial, a revenit, ieri, în Dana de pasageri a Portului Constanţa şi a adus, în cel mai mare oraş românesc de la malul Mării Negre, turişti străini din mai multe zone ale mapamondului precum Statele Unite ale Americii şi Europa de Vest. Potrivit reprezentantului agentului navei, Idu Shipping & Services, Camelia Gearîp, pasagerul cu 806 turişti la bord plus 408 membri ai echipajului, dintre care şapte sunt români, a ajuns de dimineaţă, la ora 7.00 în Portul Constanţa şi a plecat în jurul orei 20.00. „Nava „Costa Allegra” a fost prezentă şi anul trecut în Portul Constanţa şi, în 2011, este programată să vină încă de două ori. Dacă, anul trecut, navele aparţinând „Costa Crociere” au avut patru escale la Constanţa, în acest an sunt programate cinci escale. Următoarea navă a companiei italiene care va ajunge la Constanţa este „Costa Mediteranea”, programată să vină pe 29 mai”, a declarat Camelia Gearîp. „Costa Allegra” are o lungime de 187,25 de metri şi beneficiază de dotări ultramoderne. Sezonul de croaziere 2011 a debutat la începutul lui aprilie şi până în prezent au mai venit în Portul Constanţa încă două pasagere: „Vista Mar” şi „Kristina Katarina”. Conform estimărilor reprezentanţilor AMPC, în 2011 va creşte cu 10% numărul turiştilor străini veniţi pe nave de croazieră.