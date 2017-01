„Costa Allegra”, din nou, la Constanţa

Nava „Costa Allegra”, sub pavilion Italia, aparţinând cunoscutei companii „Costa Crociere”, a revenit, ieri, pentru a doua oară în acest an, în Dana de pasageri a Portului Constanţa. Din spusele reprezentantului agenţiei de agenturare a navei, Idu Shipping & Services, Camelia Gearîp, pasagerul efectuează un itinerariu în Marea Neagră şi pentru aprox. 12 ore s-a oprit la Constanţa. „Nava a venit de la Odessa, iar următoarea destinaţie este Istanbul. Pe 25 iunie, turiştii aflaţi la bord au programată o zi pe mare şi următoarea escală va fi în Insula Corfu”, a declarat Camelia Gearîp. La bordul navei se află 866 de turişti care provin din 24 de ţări de pe întreg mapamondul, mai puţin de pe continentele Africa şi Antartica, şi 396 de membri ai echipajului, printre care se află şi români. „Costa Allegra” s-a aflat şi în 2010 în Portul Constanţa, iar în acest an este programată să mai acosteze o dată în oraşul tomitan pe 9 septembrie. Pe 14 iulie este programată să revină în Dana 0 şi Costa Mediterranea, care aparţine aceleiaşi companii italiene de nave de pasageri, iar pe 25 septembrie este programat să vină în oraşul de la malul mării pasagerul Costa Atlantica. Sezonul de croaziere 2011 a debutat la începutul lui aprilie şi până în prezent au venit în Portul Constanţa şi două pasagere: „Vista Mar” şi „Kristina Katarina”.