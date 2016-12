Costel Busuioc, în concert la Constanţa

Constănţenii care l-au susţinut pe Costel Busuioc, în marea finală a concursului muzical „Hijos de Babel\" şi au sărbătorit triumful acestei voci extraordinare, au şansa de a-l revedea, în pragul sărbătorilor de iarnă, chiar la malul mării, pe data de 9 decembrie. Atmosfera magică pe care o va crea interpretul, în sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, va fi completată de orchestra aflată sub bagheta dirijorului şi orchestratorului Marius Hristescu, cel care îl va acompania pe Costel Busuioc pe parcursul unui amplu turneu naţional. La final de an, Costel Busuioc are programate spectacole în 14 oraşe, printre care: Craiova, Ploieşti, Constanţa, Galaţi, Bacău, Suceava, Bistriţa, Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Alba Iulia, Braşov şi Bucureşti.

Repertoriul de concert va fi compus din colinde specifice perioadei de iarnă şi arii celebre de operă, interpretate alături de soprana Diana Ţugui.

Spectacolul va avea o durată de 90 minute şi va cuprinde colinde româneşti şi internaţionale precum: „O ce veste minunată\", „Moş Crăciun\", „Linu-i lin\", „Silent Night\", „Amazing Grace\", „Panis Angelicus\", „Adeste Fideles\", precum şi colinde bizantine din repertoriul artistului Costel Busuioc: „Stă crucea stea\", „Grăjdarul\", „În noaptea Sfîntă de Craciun”, într-o orchestraţie nouă.

Spectacolul va mai include arii din operete şi opere de Puccini, Verdi, Strauss, Giordano, Haendel, duete din opere de Verdi, dar şi diverse piese pentru orchestră, de Suppe, Ceaikovski sau Brahms. Tot în cadrul spectacolelor pregătite pentru luna decembrie, Costel Busuioc îşi va lansa primul album înregistrat în România.