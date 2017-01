Costel “Interlopul” îi scoate ochii lui Corbu

Emil Boc i-a blocat accesul domnului Corbu la o funcţie de secretar de stat în Ministerul Agriculturii, sfătuindu-l să-şi rezolve mai întîi problemele pe care le are la…DNA. În cazul domniei sale, nu a mai fucţionat regula de bază a democraţiei- prezumţia de nevinovăţie. Din acelaşi motiv, Corbu a fost “ descalificat” şi de pe listele pentru alegerile parlamentare din toamna anului trecut. I s-a făcut loc lui Titi Chirilă, pedelistul mereu nehotărît şi acru. Visul de aur al lui Titi Chirilă de a-i lua locul lui Stelian Duţu în Parlamentul României s-a împlinit. În fine, e liniştit. Trăiască algoritmul politic de cumetrie şi să se lungească mîna protectoare a lui Emil Boc! Cît a fost preşedinte al SAPARD, domnul Corbu a făcut cîte ceva pentru judeţul Constanţa. Sunt locuri pe unde se vede acest lucru. Într-un singur punct, în opinia mea, a greşit decisiv. Nu trebuia să trădeze partidul care l-a creat şi l-a făcut om. Plecarea din PSD l-a costat enorm şi acum trage ponoasele. A crezut, ca un naiv incurabil, că va fi primit cu fanfară, pîine şi sare în PD-L Constanţa. Nici chiar aşa! Domnia sa ar fi trebuit să ştie că, indiferent cît de bun şi de talentat eşti, nu poţi fi asimilat din prima de o grupare politică nouă, fără susţinerea necesară de la centru. L-a ameţit poate succesul ipotetic al lui Zanfir Iorguş. Da, dar să nu uităm că fostului primar al Mangaliei i-au suflat cîteva personalităţi notabile din PD-L în pînze. Chiar dacă nu a fost dorit de foarte mulţi dintre pedeliştii mangalioţi, nimeni nu a mişcat în front! Mucles. Se pune cineva cu Blaga? Are tupeul vreun amploiat să ascundă geanta de lux a Elenei Udrea? Îndrăznea cineva să facă un pas în faţa lui Stolojan, care a garantat pentru Iorguş în alegeri? Chiar dacă toţi cei enumeraţi mai sus s-au mai temperat în privinţa lui Iorguş, tratîndu-l, în anumite situaţii, şi cu spatele, fostul primar şi-a atins obiectivul. Fie că ninge, fie că plouă, dumnealui are geacă de deputat nouă! Ceea ce nu putem spune despre domnul Corbu. Nici în PSD nu a avut mînă bună. A jucat pe cartea lui Bosînceanu şi a pierdut, din păcate pentru domnia sa, totul. La un moment dat, devenise mantaua de ploaie a fostului lider din umbră al PSD Constanţa. Mă refer, evident, la Gheorghe Bosînceanu, pentru care astăzi, dincolo de politică, pe care, spune domnia sa, a abandonat-o pentru afaceri, contează mai mult faptul că a navigat în tinereţe cu Traian Băsescu. Bună recomandare pentru vremurile pe care le trăim! Sub mantia pesedistă, Corbu era cînd candidat pentru şefia partidului, cînd prezumtiv adversar al lui Radu Mazăre în bătălia pentru Primăria Constanţa! În cele din urmă, şi-a găsit locul la SAPARD, unde a făcut treabă bună. Chestiune care nu a contat deloc pentru Emil Boc, care, chipurile, motivînd cu chestiuni de moralitate, s-a opus promovării lui Corbu în Ministerul Agriculturii. Nu de soarta corbului pedelist fac eu caz, ci de maniera şi de criteriile pe baza cărora sunt filtrate valorile în PD-L. Tot la Ministerul Agriculturii, dar, de data aceasta, fără oprelişti, a fost “uns”, săptămîna trecută, într-o funcţie importantă de conducere, un anume domn Constantin Iancu, selectat din pepiniera de partid a domnului Berceanu, cunoscut şi dumnealui ca fiind mare justiţiar. După ce presa a dezvăluit că domnul Costel are probleme cu Justiţia, fiind asemuit de presă cu un “ interlop” sadea, PD-L s-a făcut de tot rîsul pe cuprinsul României! Ghemuindu-se mai mic decît este în realitate, Emil Boc a dat din colţ în colţ, fără a fi în stare să ofere un raţionament cît de simplu care să justifice decizia scandaloasă care a dus la promovarea lui Costel. Iar Costel, nu-i aşa?, îi scoate ochii lui Corbu prin vocea lui Boc, care i-a şoptit la ureche să-şi rezolve mai întîi problemele de la DNA! Caterincă pedelistă! Că tot zicea prezidentul Băsescu să nu fie promovaţi în funcţii de conducere indivizi care prezintă anumite suspiciuni şi semne de întrebare în C.V.-ul lor! Aiurea. Pînă la Costel, pe post de Tanţa suflecată pînă la brîu, prezumtivul purtător de cuvînt al Guvernului a generat un scandal de pomină într-un club din Cluj Napoca. Cu alte cuvinte, s-a făcut de tot rahatul după calapodul pedelistei care a vărsat apă pe pantalonii conservatorului Marinescu. Dacă problemele cu DNA constituie principalul criteriu de selecţie a viitoarelor cadre de conducere, ar fi bine ca Emil Boc să se uite cu atenţie şi la Constanţa. Nu-i trebuie lupă, că se vede şi cu ochiul liber. Numai că, atunci cînd anumite interese o cer, corb la corb nu-şi scoate ochii!