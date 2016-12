Costel Pantilimon este cel mai înalt jucător de la EURO 2016

Portarul Costel Pantilimon (2,03 metri) este cel mai înalt dintre cei 552 de jucători participanţi la Campionatul European de fotbal din Franța, iar atacantul italian Lorenzo Insigne (1,63 m) este cel mai scund, conform statisticilor de pe site-ul UEFA. În topul celor mai înalţi fotbalişti de la Euro, Pantilimon este urmat de englezul Ben Foster (2,01 m), croatul Lovre Kalinici (2,01 m) şi suedezul Andreas Isaksson (2,00 m), toți fiind portari! În ierarhia celor mai scunzi jucători, pe locul 2 se află mijlocașul nord-irlandez Jamie Ward (1,65 m), iar poziţia a treia este ocupată de atacantul spaniol Pedro Rodriguez (1,67 m).

În ceea ce priveşte media înălţimilor jucătorilor, Suedia se află pe primul loc, cu 1,86 m. România este la egalitate cu două adversare din Grupa A, Albania şi Franţa, cu 1,82 m. Elveţia are o medie de înălţime de 1,84 m, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Ucraina. Austria, Belgia, Croaţia, Germania, Ungaria şi Islanda au o medie de 1,85 m, Anglia, Italia, Irlanda de Nord, Irlanda şi Rusia au 1,83 m, Portugalia, Turcia şi Ţara Galilor au o medie de 1,81 m, iar media cea mai mică, 1,80 m, o are Spania.

Cel mai tânăr fotbalist participant la EURO 2016 este atacantul englez Marcus Rashford, 18 ani, el fiind născut pe 31 octombrie 1997. Tot în 1997 s-au născut şi următorii doi jucători din top, mijlocașul portughez Renato Sanchez şi atacantul turc Emre Mor, însă pe 18 august, respectiv 24 iulie.

Cel mai în vârstă este Gabor Kiraly (Ungaria), 40 de ani, născut pe 1 aprilie 1976. Al doilea în ierarhia celor mai în vârstă jucători este irlandezul Shay Given, născut pe 20 aprilie 1976, iar al treilea este italianul Gianluigi Buffon (28 ianuarie 1978). Toți trei sunt portari! Kiraly are șanse mari să devină cel mai vârstnic jucător care evoluează la un Campionat European, bătând cu un an recordul stabilit de germanul Lothar Matthaeus în 2000. Cel mai vârstnic jucător de câmp prezent la EURO 2016 este fundașul portughez Ricardo Carvalho, născut pe 18 mai 1978.

Anglia conduce în topul celor mai mici medii de vârstă, cu 25,39 ani, urmată de Germania (25,43), Elveţia (25,57), Belgia (25,91) şi Turcia (26,30). Irlandezii au cea mai mare medie de vârstă - 29,39 ani. Rusia este pe locul 2, cu o medie de 28,83, urmată de Cehia 28,70, Slovacia 28,43 şi Italia 28,43.

Irlanda de Nord şi Irlanda au în lot câte trei jucători cu vârste de cel puţin 35 de ani. România, Ungaria, Italia, Spania şi Ucraina au câte doi jucători de cel puţin 35 de ani, iar Albania, Belgia, Cehia, Franţa, Islanda, Polonia, Portugalia şi Rusia câte unul.

UEFA a făcut şi o medie a greutăţilor, primul loc fiind ocupat de Germania, cu 80,30 kilograme, iar ultimul de Turcia, cu 74,30 kg. România este a 17-a, cu o medie de 76,09 kg.