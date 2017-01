Costi Ioniţă, în duet cu Marcel Pavel

Costi Ioniţă pregăteşte lansarea unui nou album intitulat ''Costi & Prietenii'', material care va conţine şi un duet cu Marcel Pavel, fiind una dintre puţinele piese de pe acest CD care nu se încadrează în stilul muzical promovat de artistul constănţean. Albumul va cuprinde zece melodii, opt dintre acestea fiind manele.

Mai mult, pe Marcel Pavel se pare că nu îl deranjează faptul că vocea sa apare pe un album de manele. ''Piesa este foarte bine lucrată, nu are de ce să nu placă. Nu cred că imaginea îmi va fi afectată doar pentru că am făcut o piesă cu Costi Ioniţă. Am aflat, ulterior, că această melodie va apărea pe un album de manele. Dar unde era s-o pună, dacă el doar manele face?'', a declarat Marcel Pavel.

Pentru realizarea materialului discografic, interpretul din Constanţa a colaborat şi cu doi cîntăreţi bulgari, iar una dintre piese a fost lansată, deja, pe plan internaţional. ''Piesa face furori în Bulgaria şi în Serbia. Dar, de departe, cea mai bună melodie de pe album este duetul pe care îl fac cu Marcel Pavel. Este o piesă emoţionantă'', a precizat Ioniţă.