Costul orar al forţei de muncă a stagnat

09:42:34 / 07 Martie 2014

Cea mai mare păcăleală este salariul lunar!

Salariul lunar sună cam aşa: iți dau 800 lei in mână pe lună şi treci la muncă, că nu ai mare lucru de făcut. Fraierii pun botul... Programul începe la 8 dimineață şi se incheie la 6 seara (caz fericit!) în cursul săptămânii şi 8-14 sâmbăta. Duminica liber. Fără concediu de odihnă in 80% din cazuri. Hai să facem un calcul cât câştigă fraierul pe oră. Luna martie: 21 zile × 10 ore/zi = 210 ore, 5 sâmbete × 6 ore = 30 ore + 210 ore = 240 ore/ lună. 800 lei ÷ 240 ore = 3,33 lei/oră! Salariul orar minim legal în România este de 5 lei/oră!! Iar lunar programul este de doar 168 ore! Plus concediul de odihnă anual. Iată cum fraierul român este transformat în sclav, munceşte 240 de ore pe lună in loc de 168 de ore, câştigă 3,33 lei/oră in loc de 5 lei/oră şi nu beneficiază nici de concediu de odihnă anual! Calculul e pentru salariul minim, adică pentru oameni fără calificare! Mulți dintre voi vă recunoaşteți?