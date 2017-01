Costume de baie şi ţinute haute-couture marca Botezatu au încîntat publicul estival

Clubul „Crush” din staţiunea Mamaia a fost, sîmbătă seară, gazda unui eveniment de excepţie, care s-a bucurat de o participare numeroasă din partea vedetelor autohtone, dar şi a publicului estival. Iubitorii modei au avut ocazia să admire, chiar în prezenţa lui Cătălin Botezatu, cele mai noi creaţii semnate de celebrul designer.

Aproape de miezul nopţii, primele modele au păşit pe podiumul special amenajat, încîntînd publicul cu cea mai recentă colecţie de costume de baie şi lenjerie intimă a cunoscutului creator de modă. Colecţia haute-couture marca Botezatu a stîrnit, de asemenea, un murmur de admiraţie în rîndul audienţei, care a aplaudat la scenă deschisă rochiile extrem de elegante. „În această seară (n.r. sîmbătă seară) au fost două colecţii semnate Cătălin Botezatu, una de lenjerie intimă mixtă, femei şi bărbaţi şi alta haute-couture. Cea de-a treia colecţie prezentată a fost a brandului Mondo. Colecţiile mele, cel puţin prima, au fost în culori foarte tari, galben, verde, mov şi, bineînţeles, nonculorile alb şi negru, care vor fi veşnic la modă. În prima colecţie am realizat costume de baie extrem de elaborate, extrem de accesorizate, începînd de la coliere cu Swarovsky, pînă la pene şi blănuri. În a doua parte, haute-couture, publicul a putut vedea rochii de seară, extrem de elegante, în nonculoarea negru, dar şi multicolore, la fel ca şi colecţia de lenjerie, extrem de accesorizate, cu blănuri, mănuşi din piele de crocodil, brăţări. Pentru aceste colecţii nu am avut o inspiraţie anume, a fost inspiraţia verii, pentru că vara aceasta este o vară extrem de ofertantă, este o vară plină de viaţă. Se poartă mult verde, galben, portocaliu, aţi văzut aceste culori chiar şi în costumele de baie ale bărbaţilor. Mă simt extrem de bine la Mamaia, dar sînt extrem de obosit, pentru că abia am venit din Malta, unde am avut o festival de modă, un tur de forţă, iar înainte cu patru zile de Malta, am fost în Jamaica”, a declarat Cătălin Botezatu.

Din rîndurile publicului care a admirat colecţiile celebrului creator de modă au făcut parte numeroase vedete autohtone, printre care Oana Roman, Oana Zăvoranu, Cristina Cioran.

Show-ul de la „Crush”, de sîmbătă seară, a continuat cu un recital oferit de ex-componentul „O-Zone”, Dan Bălan, alias „Crazy Loop”. Alături de un grup de dansatoare, Dan Bălan a reuşit să încingă atmosfera cu mişcări scenice aproape acrobatice, fiind răsplătit de audienţă cu aplauze şi urale. Din repertoriul pe care Dan Bălan l-a prezentat la „Crush” nu au lipsit hiturile „O-zone”, dar nici piesele mai noi, lansate de „Crazy Loop”.