Costume purtate în „Sunetul muzicii”, la licitaţie

Un set de 14 costume purtate în filmul clasic „The Sound of Music / Sunetul muzicii”, lansat în 1965, care a obţinut la acea vreme încasări de peste 200 de milioane de dolari, va fi scos la licitaţie pe 21 decembrie, la casa Profiles in History din Los Angeles. Printre costumele scoase la licitaţie se numără uniforma purtată de căpitanul Georg von Trapp, rol interpretat de Christopher Plummer, în timpul scenelor în care cântă „So Long, Farewell” şi „Edelweiss”, precum şi rochii, jachete şi pelerine purtate de cei şapte copii ai acestuia în timpul filmărilor. Setul de costume din musicalul care a lansat cariera lui Julie Andrews, în rolul Mariei, o călugăriţă care devine guvernanta copiilor unui ofiţer de marină şi îi învaţă să cânte, a fost evaluat la suma de 178.652 de euro.

Filmul „The Sound of Music / Sunetul muzicii”, în regia lui Robert Wise, bazat pe musicalul cu acelaşi titlu de pe Broadway, compus de Richard Rodgers şi Oscar Hammerstein, a fost recompensat cu cinci premii Oscar şi a obţinut cele mai mari încasări din acea vreme, detronând filmul „Gone with the Wind / Pe aripile vântului”. „The Western Costume Company a realizat costumele pentru filmul din 1965, iar, după terminarea filmărilor, acestea au fost păstrate în arhiva companiei (...). The Western Costume Company a decis să vândă câteva dintre costumele sale istorice pentru a finanţa întreţinerea arhivei sale”, a declarat Joe Maddalena, de la casa de licitaţii Profiles in History. În luna iulie, într-o licitaţie organizată de aceeaşi casă Profiles in History, un prim lot de costume din celebrul musical a fost vândut pentru suma de 1,3 milioane de dolari.