Costumele din „L\'Artiste”, expuse

Lungmetrajul francez „L\'Artiste / The Artist”, favorit la cea de-a 84-a gală Oscar, speră să îşi încheie victorios sezonul de premii obţinând statueta la cea mai importantă categorie care încununează Cel mai bun film, după un parcurs inedit pentru o peliculă care nu este anglo-saxonă. După ce a cucerit publicul şi criticii de la Hollywood, filmul mut alb-negru semnat de Michel Hazanavicius speră să obţină câteva premii din partea membrilor Academiei americane, care l-au nominalizat la zece categorii, imediat după „Hugo”, de Martin Scorsese, selecţionat la 11 categorii.

„L\'Artiste / The Artist” concurează pentru premiile Oscar pentru Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol principal pentru Jean Dujardin, Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru Berenice Bejo, Cea mai bună coloană sonoră, Cel mai bun montaj, Cea mai bună imagine, Cele mai bune costume şi Cele mai bune decoruri. Aceasta este pentru prima dată când un film francez obţine atâtea nominalizări. Iar dacă ar obţine premiul Oscar pentru cel mai bun film, ar fi o premieră în istoria acestor distincţii, oferite de obicei unor opere anglo-saxone.

La filmul francez, deşi turnat în alb-negru, creatorul costumelor, americanul Mark Bridges, a realizat garderoba într-o explozie de culori şi texturi, pentru a obţine pe ecran cel mai bun efect şi a crea un univers potrivit pentru actori. Mark Bridges, care a mai creat costumele la „Magnolia”, „There Will Be Blood”, „8 Mile”, „The Italian Job” sau „The Fighter”, este în cursa pentru câştigarea premiului Oscar pentru Cele mai bune costume, după ce a primit deja numeroase recompense, printre care un BAFTA. Inventarea garderobei pentru acest film mut în alb-negru, a cărui acţiune se petrece la Hollywood între 1927 şi 1932, a fost o provocare pentru creatorul de costume, care a trebuit să se gândească, în acelaşi timp, la cum apar hainele pe ecran şi să reconstituie cu exactitate stilul epocii. O parte a costumelor sale, prezentată până la sfârşitul lunii aprilie la Muzeul Modei şi Designului din Los Angeles, alături de costume din circa 20 de filme hollywoodiene turnate în 2011, dezvăluie o explozie de culori şi materiale, de nebănuit pentru spectator. „Trebuia să creez o lume adevărată pentru ca actorii să-şi poată trăi viaţa imaginară”, a povestit Mark Bridges. Acesta a exploatat şi contrastele în scop dramatic. „Ideea a fost ca, atunci când George Valentin, personajul interpretat de Jean Dujardin, era în culmea gloriei, la începutul filmului, hainele lui erau făcute din contraste: cămaşă foarte albă şi costum foarte negru. Şi invers, Peppy Miller, personajul interpretat de Berenice Bejo, care este la început doar o simplă admiratoare, dar care va cunoaşte gloria odată cu cinematograful sonor, în timp ce George, actor mut, alunecă în uitare, nu se remarcă deloc. Rochia de culoare coral pe care o poartă la început se află între alb şi negru. Am creat un mic contrast punându-i un colier şi o pălărie albe, ca să se remarce puţin în mulţime, pentru că ea este actriţa principală”, a mai explicat Mark Bridges.

Premiile Oscar încheie sezonul marilor premii cinematografice, dominat până în prezent de „L\'Artiste / The Artist”, care a primit, printre altele, trei Globuri de Aur, şapte BAFTA, un Goya şi numeroase trofee decernate de asociaţiile de profesionişti din domeniu. Filmul este totodată nominalizat la zece premii Cesar, gala a avut loc vineri seară, şi la cinci premii Spirit Awards, decernate sâmbătă.