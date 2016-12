Costuri pentru implementarea OUG 50/2010

Implementarea prevederilor ordonanţei privind creditele consumatorilor a costat BCR trei milioane de euro în trimestrul al treilea, a declarat, vineri, preşedintele executiv al instituţiei, Dominic Bruynseels. El a spus că unul dintre motivele pentru scăderea veniturilor din comisioane în trimestrul al treilea este reducerea comisionului de rambursare anticipată pentru toate contractele de creditare în derulare. „BNR a făcut o analiză a impactului OUG 50/2010 şi valoarea ar fi de peste 500 milioane de euro. BCR are 25% din sistem, deci poţi lucra cu cifrele singur. Impactul este considerabil“, a răspuns Bruynseels, la o întrebare legată de impactul total al implementării OUG 50 asupra BCR. El a explicat că cel mai mare impact din implementarea OUG 50 este determinat de prevederile privind marja şi aplicarea la contractele în derulare. „Dacă oamenii au semnat contractele cu noi, înseamnă că ambele părţi am fost de acord. Ce am făcut deja este că am modificat contractele pentru reducerea comisionului de rambursare anticipată şi dacă vor să-şi schimbe creditele pot să o facă la costuri mai mici. Asta era în directiva europeană şi în OUG 50 şi asta am făcut“, a continuat şeful BCR. El a explicat că ordonanţa afectează rata de adecvare a capitalului băncilor, ceea ce, ulterior, are o influenţă negativă asupra capacităţii de creditare.