Costurile îndatorării Portugaliei, la cel mai înalt nivel de la lansarea euro

Costurile îndatorării Portugaliei au crescut la cel mai înalt nivel de la lansarea monedei euro, în 1999, iar principalii indici bursieri au urcat, ieri, pe fondul speculaţiilor că UE va ajuta ţările cu datorii. Randamentul pentru titlurile de stat portugheze scadente la doi ani a atins 6,79% la Bursa de la New York, după ce ajunsese chiar la 6,89%, în timp ce randamentul pentru titlurile irlandeze scadente la 10 ani a atins 10% pentru a doua zi consecutiv. Indicele Europa Stoxx 600 a crescut cu 0,3%, iar indicele Standard & Poor’s 500 a urcat cu 0,5 %. Francul elveţian s-a depreciat faţă de principalele valute, în timp ce aurul s-a apropiat de un nou record, iar argintul a atins maximul ultimilor 31 de ani. Liderii europeni s-au întâlnit ieri, la Bruxelles, după ce Parlamentul Portugaliei a respins, miercuri, bugetul de austeritate propus de premierul Jose Socrates, provocând demisia acestuia. În ciuda crizei politice din Portugalia, bursele au reacţionat bine, tocmai pentru că există convingerea punerii în aplicare a unui plan european de salvare a ţării, apreciază analiştii. Royal Bank of Scotland Group a estimat că împrumutul de care Portugalia are nevoie se cifrează la 80 de miliarde de euro.

Ieri dimineaţă, metroul din Lisabona era paralizat de o grevă organizată ca protest faţă de reducerile salariale decise de Guvernul socialist condus de Jose Socrates. Angajaţii companiilor publice de transport au început, miercuri, o nouă serie de greve faţă de politica de austeritate a Guvernului, care a redus cu 5% salariile angajaţilor din sectorul bugetar. Miercuri, traficul feroviar a fost perturbat la nivel naţional din cauza unei greve a mecanicilor de locomotivă. Astăzi, angajaţii companiei feroviare de stat şi cei ai companiei care gestionează infrastructura feroviară au anunţat că vor organiza o grevă. Premierul portughez, Jose Socrates, şi-a anunţat, miercuri seara, demisia, la mai puţin de două ore după ce Parlamentul a respins noul său program de austeritate, menit să garanteze reechilibrarea finanţelor publice şi să evite un apel la ajutor extern.