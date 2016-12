Costurile mici la creditele „Prima Casă” ar putea reduce dobînzile

Dobînzile pe care băncile le vor practica la creditele pentru achiziţia de locuinţe prin programul „Prima Casă” ar putea determina o scădere a costurilor şi la celelalte tipuri de împrumuturi, consideră preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, Radu Graţian Gheţea. „Probabil că va influenţa piaţa dobînzilor. Este un pas pe care dorim toţi să-l urmăm. Este vizibil că băncile au început să reducă dobînzile la depozite, deşi nu se fac reclame pompoase sau preşedinţii nu ies cu declaraţii pe acest subiect”, a declarat Gheţea. Banca Comercială Română (BCR) a detaliat, ieri, oferta pentru programul guvernamental „Prima Casă”, precizînd că acordă doar credite în euro, acceptă un grad maxim de îndatorare de 60% şi alocă 25% din plafonul cu care intră în program pentru finanţarea locuinţelor în construcţie, restul de 75% fiind pentru finanţarea achiziţionării de locuinţe finalizate. Pentru aceste credite se poate înscrie orice cetăţean român, cu reşedinţa în România sau în afara ţării. Dobînda percepută de bancă în cazul creditelor din programul „Prima Casă” este EURIBOR la trei luni plus o marjă de 3,8%, sub nivelul maxim impus de guvern pentru împrumuturile în euro, de 4% peste EURIBOR la trei luni. Perioada maximă de acordare a creditelor pentru „Prima Casă” este de 30 de ani. BCR solicită clienţilor un comision de acordare a creditului de 0,5%, aplicat o singură dată la valoarea împrumutului, şi nu percepe comision de rambursare anticipată. Solicitanţii vor trebui să plătească un comision de garantare pentru Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) de 0,37% pe an, potrivit legii. BCR menţionează că, la nivelul actual al EURIBOR la trei luni, clienţii ar plăti, la un credit de 50.000 euro pe 30 de ani, o dobîndă anuală de 5,07%, un comision de acordare de 250 euro (0,5% din valoarea creditului), o dobîndă anuală efectivă (DAE) de 5,24%, rata lunară fiind de 271 euro. Pentru acest program, banca acordă credite de cel mult 57.000 euro şi solicită un avans minim de 5% din valoarea locuinţei, în cazul în care aceasta are o valoare de cel mult 60.000 euro. Pentru o valoare a locuinţei de peste 60.000 euro, avansul este egal cu diferenţa dintre preţul locuinţei şi valoarea creditului. BCR acceptă la calculul solvabilităţii cel mult patru coplătitori, indiferent dacă sunt rude sau nu cu solicitantul creditului, şi ia în considerare doar „venituri certe cu caracter de permanenţă care pot fi probate cu documente”. În cazul românilor cu reşedinţa în alt stat, banca precizează că se pot lua în calcul doar veniturile salariale. Pînă la termenul limită fixat de guvern, respectiv joi, 25 iunie, au înaintat oferte 20 de bănci: BCR, BRD-SocGen, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Alpha Bank, Volksbank, Banca Transilvania, Bancpost, Banca Românească, Piraeus Bank, Bank Leumi, ATEbank, Intesa Sanpaolo Bank, Credit Europe Bank, OTP Bank, Unicredit Ţiriac Bank, ING Bank, Emporiki, Millennium Bank şi Garanti Bank.