Coşul zilnic, din ce în ce mai sărac

Asigurarea hranei zilnice devine un lucru din ce în ce mai dificil, puterea de cumpărare a populaţiei scăzând, în timp ce preţurile cresc. Coşul zilnic este din ce în ce mai sărac, oamenii limitându-se la strictul necesar. \"Deşi nu am înregistrat o scădere a profitului, în ultima perioadă, pot spune că oamenii se axează pe produsele de bază, căutând ce e mai ieftin\", a spus Mircea Sterliu, patronul unui magazin alimentar mai mare şi cu vad. O scădere a vânzărilor se resimte însă la micile alimentare de cartier. \"Se simte că nu mai sunt bani. De ceva timp încoace înregistrăm o scădere substanţială a vânzărilor. Toţi cumpără strictul necesar, sucurile, dulciurile rămân pe rafturi. E o perioadă grea pentru toţi. La cum merg vânzările, mi-e frică să nu rămân pe drumuri\", a spus Luminiţa, patroana unui magazin altădată prosper.

APROAPE TOŢI BANII PE MÂNCARE. Pentru mulţi, salariile şi pensiile mici abia ajung pentru mâncare şi taxe. \"Eu am o pensie de şase sute de lei, iar soţia are două sute de lei. Lunar, dăm cinci sau şase milioane pe mâncare\", a explicat Tache Nirlu. În aceeaşi situaţie este şi Elena Forsea. \"Ne descurcăm foarte greu. Dau pe pâine, lactate, legume şi carne, în fiecare zi, şi 15 lei. Eu şi soţul nu am mai trecut printr-o cofetărie de nu ştiu când. Ne chivernisim cât putem de bine, dar suntem la limită. Când va veni iarna, nu ştiu ce vom face. Dar noi ne-am cam trăit viaţa, e păcat de tineri, că nu au niciun viitor\", a zis bătrâna. Persoanele mai tinere au confirmat faptul că criza le limitează consumul de hrană. \"În medie, dau zece lei pe zi pentru mâncare. Ca să mă descurc şi cu celelalte cheltuieli, cumpăr mai puţine fructe şi legume\", a zis Cristina.

CARE COŞ ZILNIC? Unii constănţeni sunt la limita subzistenţei, coşul zilnic fiind un clişeu absurd pentru ei. \"Care coş zilnic? Am trecut prin piaţă şi nu am cumpărat nimic. Aşa că nu vreau să vorbesc despre coşul zilnic. La câţi bani am eu, pentru mine nu există aşa ceva\", a spus şi Mirela, o constănţeancă între două vârste.

FERMIERII CONSUMĂ CE PRODUC. Posesorii de gospodării nu duc grija mâncării. \"Eu am o gospodărie mare, la Techirghiol. 75% din ce consumăm este din propria ogradă. Lucrez de 20 de ani în agricultură şi vreau ca şi copiii mei să mi se alăture, ajutaţi de fondurile europene care se dau acum. Din păcate, dacă domeniul nu este ajutat urgent, noi ne vom descurca mai greu, iar orăşenii, în câţiva ani, vor avea mari probleme să-şi asigure coşul zilnic. Piaţa nu va mai avea produse româneşti, iar lumea va depinde de importuri\", a concluzionat Emil Neagoe.