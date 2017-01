Cotaţia euro s-a menţinut peste nivelul de 3,31 lei

Moneda naţională s-a depreciat uşor, ieri, cu aproape 0,06% faţă de euro pînă la 3,3139 lei/euro, în lipsa unor tranzacţii semnificative pe piaţa valutară, susţin dealerii. \"Leul s-a apreciat uşor, în prima parte a zilei, după care a revenit peste 3,31 lei/euro şi acum se menţine la acest nivel, deşi zlotul şi forintul, cu care are, de obicei, tendinţe similare de evoluţie, s-au apreciat uşor faţă de moneda europeană\", a spus dealerul Băncii Comerciale Carpatica (BCC), Florin Constantinescu. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3139 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 19 lei vechi (0,06%) faţă de euro, de la 3,3120 lei/euro, cît era marţi.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,3822 la 1,3883 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3875 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 82 de lei vechi (0,34%) faţă de dolar, de la 2,3988 lei/dolar, cît era marţi, la 2,3906 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,97% pe an, faţă de 5,94% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a urcat la 6,89% pe an, de la 6,83%, cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 6-7% pe an.