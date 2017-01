Cotaţia leului a atins maximul în raport cu dolarul după martie 2005

Cursul de referinţă al dolarului anunţat, ieri, de banca centrală a coborît la 2,6902 lei, cel mai scăzut nivel după luna martie 2005, ca urmare a unei deprecieri puternice a monedei americane în raport cu euro, asociată cu întărirea semnificativă a leului faţă de moneda unică. În 15 martie 2005, referinţa s-a plasat la 2,6895 lei pentru un dolar, iar nivelul minim al anului trecut, de 2,6771 lei/dolar, a fost atins în 11 martie. Moneda americană s-a depreciat la minumul ultimelor cinci luni în raport cu euro, cotaţia plasîndu-se la 1,296 unităţi, faţă de 1,292 unităţi în ziua precedentă, potrivit dealerilor. "Piaţa din Statele Unite a fost închisă astăzi, de Ziua Recunoştinţei, şi lipsa tranzacţiilor, împreună cu o serie de date pozitive despre economia Germaniei, au slăbit dolarul pînă la acest nivel. Valoarea de 1,298 unităţi constituie următorul prag de rezistenţă şi, dacă va fi depăşit. raportul va trece uşor şi peste 1,3 unităţi", a declarat dealerul unei bănci.

Pe piaţa interbancară, leul s-a apreciat cu peste un ban faţă de euro şi a revenit sub nivelul de 3,49 unităţi de la începutul săptămînii. Euro a fost cotat, la închiderea pieţei locale, la 3,4870 - 3,4890 lei, cu 1,1 bani sub nivelul de la finalul şedinţei precedente. "La jumătatea şedinţei au apărut ordine agresive la vînzare, se pare venite de la jucători străini noi pe piaţă, care şi-au deschis poziţii importante pe leu. Cotaţia s-a prăbuşit brusc pînă la un minim de 3,4820 lei/euro", a spus dealerul. El a mai afirmat că aprecierea leului este în contrast cu evoluţia pieţelor din regiune, unde majoritatea valutelor au înregistrat scăderi faţă de euro. Raportul a avut ulterior o uşoară revenire, determinată de investitorii care şi-au marcat profituri, dar s-a menţinut sub 3,49 unităţi pînă la finalul şedinţei. BNR a a anunţat un curs de referinţă de 3,4861 lei pentru un euro, cu 1,34 bani mai jos comparativ cu nivelul raportului de miercuri şi cotaţia maximă a leului în ultimele şase luni şi jumătate.